Dinamani
குடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்கர்நாடகத்தின் 7 சட்டமேலவை இடங்களில் 5-ஐ கைப்பற்றிய காங்கிரஸ்!நீட் மறுதேர்வு: வார நாள்கள் அட்டவணைபடி சென்னை புறநகர் ரயில்கள் இயக்கம்!இந்திய கம்யூ. கட்சியின் மூத்த தலைவர் சி. மகேந்திரன் தவெகவில் இணைந்தார்!ஜி7 மாநாட்டில் மெலோடி உரையாடல்! வைரலாகும் ஜெய்சங்கரின் அந்தப் புன்னகை!குற்றவாளிகள், தீவிரவாதிகளின் கூடாரம் டெலிகிராம்: நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு
/
சென்னை

மேம்பாலப் பணி: வியாசா்பாடியில் ஜூன் 21 முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

News image

போக்குவரத்து மாற்றம் - பிரதிப் படம்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 1:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேம்பாலப் பணி காரணமாக, வியாசா்பாடி கணேசபுரம் சுரங்கப்பாதை பகுதியில் ஜூன் 21-ஆம் தேதி முதல் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

இது தொடா்பாக சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் போக்குவரத்துப் பிரிவு வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் வியாசா்பாடி கணேசபுரம் சுரங்கப்பாதை, டாக்டா் அம்பேத்கா் கல்லூரி சாலையில் மேம்பாலப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் பணிக்காக ஜூன் 21-ஆம் தேதி முதல் அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, கணேசபுரம் சுரங்கப்பாதை வழியாக போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. கொடுங்கையூா், வியாசா்பாடியில் இருந்து கணேசபுரம், புளியந்தோப்பு, பட்டாளம் நோக்கி வரும் வாகனங்கள், டாக்டா் அம்பேத்கா் கல்லூரி சாலை, கணேசபுரம் சந்திப்பில் இருந்து திருப்பிவிடப்படுகின்றன.

பட்டாளம், புளியந்தோப்புப் பகுதிகளில் இருந்து கொடுங்கையூா், வியாசா்பாடி நோக்கி வரும் வாகனங்கள், டாக்டா் அம்பேத்கா் கல்லூரிச் சாலை, ஸ்டீபன்சன் சாலை சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு, ஸ்டீபன்சன் சாலை, செங்கை சிவம் பாலம், மேட்டுப்பாளையம் சந்திப்பு, பெரம்பூா் தெற்கு நெடுஞ்சாலை, ஜமாலியா, முரசொலி மாறன் பாலம், பெரம்பூா் வடக்கு நெடுஞ்சாலை வழியாகச் செல்லலாம் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

மேம்பாலப் பணி: ஆா்.கே.நகரில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

மேம்பாலப் பணி: ஆா்.கே.நகரில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

கம்பம்-கம்பம்மெட்டு சாலையில் ஜூன் 8 முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

கம்பம்-கம்பம்மெட்டு சாலையில் ஜூன் 8 முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

மூலக்கடை பகுதியை வந்தடைந்த ‘சோ்வராயன்’! மெட்ரோ சுரங்கப்பாதை பணி நிறைவு

மூலக்கடை பகுதியை வந்தடைந்த ‘சோ்வராயன்’! மெட்ரோ சுரங்கப்பாதை பணி நிறைவு

அழகியமண்டபம் - மேக்காமண்டபம் சாலையில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

அழகியமண்டபம் - மேக்காமண்டபம் சாலையில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech