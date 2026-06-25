Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
சென்னை

ரோட்டரி கிளப் சாா்பில் ரத்ததான வாகனம்

ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் மற்றும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை லெஜெண்ட்ஸ் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து ரூ.35 லட்சம் மதிப்பிலான முழுமையான வசதிகளுடன் கூடிய ரத்த தான வாகனத்தை தேசிய தன்னாா்வ ரத்த தான மையத்துக்கு வழங்கின.

News image

கொளத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய தன்னாா்வ ரத்த தான மையத்துக்கு இலவச ரத்த தான வாகனத்தை புதன்கிழமை வழங்கிய ரோட்டரி இன்டா்நேஷனல் அமைப்பின் துணைத் தலைவா் எம். முருகானந்தம். உடன், ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் ஆளுநா்கள் ஜெ. ஸ்ரீதா், என்.எஸ்.சரவணன், ரோட்டரி மா

Updated On :25 ஜூன் 2026, 1:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் மற்றும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை லெஜெண்ட்ஸ் ஆகிய அமைப்புகள் இணைந்து ரூ.35 லட்சம் மதிப்பிலான முழுமையான வசதிகளுடன் கூடிய ரத்த தான வாகனத்தை தேசிய தன்னாா்வ ரத்த தான மையத்துக்கு வழங்கின.

ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் மற்றும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை லெஜெண்ட்ஸ் ஆகியவை வாரா பியூச்சா் எல்.எல்.பி. நிறுவனத்தின் சமூகப் பொறுப்பு நிதி உதவியுடன், கொளத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய தன்னாா்வ ரத்த தான மையத்துக்கு இந்த வாகனத்தை வழங்கியுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். ஜானகி கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், ரோட்டரி இன்டா்நேஷனல் அமைப்பின் துணைத் தலைவரும் இயக்குநருமான எம்.முருகானந்தம் ரத்ததான வாகனத்தை வழங்கினாா். இந்த வாகனம் இலவசமாக ரத்த தான முகாம்களை நடத்த உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்ச்சியில், ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் ஆளுநா்கள் ஜெ.ஸ்ரீதா், என்.எஸ்.சரவணன், ரோட்டரி மாவட்ட நியமன ஆளுநா் ரவி சுந்தரேசன், வாரா பியூச்சா் எல்.எல்.பி. நிறுவனத்தின் நிறுவனப் பங்குதாரா் வா்த்மான் ஜெயின், டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா். கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முதல்வா் மருத்துவா் லதா ராஜேந்திரன், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் தலைவா் நிகில் ராஜ், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் சென்னை லெஜெண்ட்ஸ் தலைவா் ஆனந்த் ஸ்டீபன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தவெக சாா்பில் ரத்த தான முகாம்: தொடங்கிவைத்த அமைச்சா்

தவெக சாா்பில் ரத்த தான முகாம்: தொடங்கிவைத்த அமைச்சா்

சென்னை இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் டெக்னாலஜி - ஜப்பான் நிறுவனம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

சென்னை இன்ஸ்டிட்யூட் ஆப் டெக்னாலஜி - ஜப்பான் நிறுவனம் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்

கூடலூா் வேலி ரோட்டரி கிளப் புதிய நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

கூடலூா் வேலி ரோட்டரி கிளப் புதிய நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

அன்னையா் தினத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் கௌரவிப்பு

அன்னையா் தினத்தில் தூய்மைப் பணியாளா்கள் கௌரவிப்பு

விடியோக்கள்

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu