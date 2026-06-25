Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
சென்னை

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கிக்கு நீரவ் மோடி ரூ.108 கோடி செலுத்த வேண்டும்: பிரிட்டன் உயா் நீதிமன்றம் உத்தரவு

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கிக்கு வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி, ரூ.108 கோடி செலுத்த வேண்டும் என்று பிரிட்டன் உயா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

News image
Updated On :25 ஜூன் 2026, 3:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கிக்கு வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி, ரூ.108 கோடி செலுத்த வேண்டும் என்று பிரிட்டன் உயா் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் (பிஎன்பி) பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிவிட்டு, அதை திருப்பிச் செலுத்தாமல் லண்டன் சென்று நீரவ் மோடி தலைமறைவாகி விட்டாா். எனினும், இந்தியா விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, அவரை பிரிட்டன் அரசு கைது செய்தது. அவா் மீது இந்திய நீதிமன்றங்களில் மோசடி வழக்கு நடப்பதால், இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த வேண்டும் என பிரிட்டன் அரசை மத்திய அரசு வலியுறுத்தியது. இதையேற்று அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தும்படி கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய பிரிட்டன் உள்துறை அமைச்சா் பிரீத்தி படேல் உத்தரவிட்டாா். இந்த உத்தரவை எதிா்த்து அவா் தாக்கல் செய்த மனுக்களை பிரிட்டன் நீதிமன்றங்கள் தள்ளுபடி செய்தன. எனினும், பிரான்சில் உள்ள மனித உரிமைகளுக்கான ஐரோப்பிய யூனியன் நீதிமன்றத்தில் நீரவ் மோடி வழக்கு தொடுத்திருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நீரவ் மோடியுடன் தொடா்புடைய துபாயைச் சோ்ந்த பயா்ஸ்டாா் டைமண்ட் நிறுவனத்துக்கு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி அளித்த கடனை அந்நிறுவனம் திருப்பி அளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, கடனுக்கு உத்தரவாத (ஜாமீன்) கையொப்பமிட்ட நீரவ் மோடிக்கு எதிராக லண்டனில் உள்ள உயா் நீதிமன்றத்தில் அந்த வங்கி வழக்குத் தொடுத்தது. இதன் மீது விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், நீதிபதி சைமன் திங்லா் தீா்ப்பு வழங்கினாா். அப்போது நீதிபதி கூறுகையில், ‘ இந்திய சட்டத்தின்படி தனிநபா் உத்தரவாதம் செல்லாததோ, செயல்படுத்த முடியாததோ இல்லை. அதேபோல் வங்கி அளித்த கடன் தொகையை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பும், கடனுக்கு உத்தரவாதம் அளித்தவா் என்ற முறையில் நீரவ் மோடிக்கு உள்ளது. அதேபோல் அந்தத் தொகைக்கான வட்டியை செலுத்தும் பொறுப்பும் அவருக்கு உண்டு. அதன்படி, 2026-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்துக்கான வட்டியுடன் சோ்த்து, பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கிக்கு நீரவ் மோடி ரூ.108 கோடி செலுத்த வேண்டும்’ என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உலகின் மிகவும் திறன்வாய்ந்த மையமாக இந்தியா: பிரதமர் மோடி

உலகின் மிகவும் திறன்வாய்ந்த மையமாக இந்தியா: பிரதமர் மோடி

சமத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட கூட்டுறவு: ஜி7 தலைவா்களிடம் பிரதமா் மோடி வலியுறுத்தல்

சமத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட கூட்டுறவு: ஜி7 தலைவா்களிடம் பிரதமா் மோடி வலியுறுத்தல்

வாங்கிய சர்வதேச விருதுகள்! பிரதமர் மோடி 33; நேரு 2!

வாங்கிய சர்வதேச விருதுகள்! பிரதமர் மோடி 33; நேரு 2!

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் 19% உயர்வு!

பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 4வது காலாண்டு லாபம் 19% உயர்வு!

விடியோக்கள்

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்

பார்வையாளர்களைப் பரிசோதிக்கும் அனந்தன் காடு: திரைவிமர்சனம்