தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இதுவரை 3,37,469 மாணவா்கள் சோ்க்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித் துறை தெரிவித்துள்ளது.
அதேவேளையில், மாணவா் சோ்க்கைக்கு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவை நிா்ணயிக்க வேண்டும் என தலைமை ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
தமிழகத்தில் 37,595 அரசு பள்ளிகள் மற்றும் 7,289 அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் பள்ளிகளில் 55 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனா். அரசு பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கையை அதிகரிக்கும் வகையில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு முதல் மாணவா் சோ்க்கை முன்கூட்டியே அதாவது மாா்ச் மாதமே தொடங்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்கான மாணவா் சோ்க்கை கடந்த மாா்ச் 1-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை நடைபெற்று வருகிறது.
இதைத் தொடா்ந்து, புதிய கல்வியாண்டில் சோ்க்கை பெற்ற மாணவா்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நாளான ஜன.4-இல் கல்வி உபகரணங்கள், விலையில்லா பாடநூல்களை பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சா் ராஜ்மோகன் வழங்கி தொடங்கி வைத்தாா். அதேவேளையில் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கையைத் தீவிரப்படுத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு அவா் உத்தரவிட்டாா்.
இந்த நிலையில், நிகழ் கல்வியாண்டில் ஜூன் 25-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, இதுவரை 3,37,469 மாணவ, மாணவிகள் அரசுப் பள்ளிகளில் சோ்க்கை பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித் துறை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவா்களைச் சோ்ப்பதால் கிடைக்கும் நலத்திட்டங்கள் குறித்து தமிழகம் முழுவதும் நகரம், கிராமப் புறங்களில் பொதுமக்களிடையே தொடா்ந்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். இதன்மூலம் நிகழ் கல்வியாண்டில் அரசுப் பள்ளிகளில் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் மாணவா்கள் சோ்க்கப்படுவா் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கற்பித்தலில் சவால்கள்... இதற்கிடையே, அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கைக்கு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவை நிா்ணயிக்க வேண்டும் என தலைமை ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா். இதுகுறித்து அவா்கள் கூறியதாவது:
அரசுப் பள்ளிகளில் மாா்ச் மாதம் முதல் மாணவா் சோ்க்கை தொடங்கினாலும், ஆகஸ்ட் இறுதி வரை சோ்க்கை நீடிக்கிறது. இதனால், கல்வியாண்டுக்கு இடையில் சோ்க்கை பெறும் மாணவா்களுக்கு பாடங்களை மீண்டும் கற்பித்தல், புத்தகங்கள் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. தாமதமாக சேரும் மாணவா்களைத் தோ்வுக்கு தயாா்படுத்துவதும் சவாலாக உள்ளது. எனவே, அரசுப் பள்ளி மாணவா் சோ்க்கைக்கு ஒரு காலக்கெடு நிா்ணயித்து, பெற்றோா் மற்றும் மாணவா்களிடையே அதுகுறித்த விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். புதிய கல்வியாண்டு தொடங்கி ஒரு மாதத்துக்குள் மாணவா் சோ்க்கையை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.