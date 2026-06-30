Dinamani
அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ் பெற்ற டி.ஆர். பாலு! அமெரிக்க மக்களுக்காக பெட்ரோல் விலையைக் குறைக்க வேண்டும் : அதிபர் டிரம்ப்தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பில்லை! தவெகவுக்கு துணை நிற்போம்! அதிமுக: திருமாவளவன் மேயர் பிரியா, அமைச்சர் சேகர் பாபு மீது வழக்குப் பதிவு!குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வுக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!பொறியியல் சேர்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! கலந்தாய்வு தேதி அறிவிக்கப்படும்!தொடர்ந்து குறையும் தங்கம், வெள்ளி விலை!
/
சென்னை

புழல் சிறைக் கைதி உயிரிழப்பு

புழல் சிறையில் போக்ஸோ வழக்கு தண்டனைக் கைதி உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை

News image

பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 7:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புழல் சிறையில் போக்ஸோ வழக்கு தண்டனைக் கைதி உயிரிழந்தது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.

சென்னை குரோம்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடேசன் (58). இவரை சிட்லப்பாக்கம் போலீஸாா், குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் (போக்ஸோ) கைது செய்து, புழல் சிறையில் அடைத்திருந்தனா்.

இந்த வழக்கில் வெங்கடேசனுக்கு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்து கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் தீா்ப்பளித்தது.

இதையடுத்து வெங்கடேசன், அந்த தண்டனையை புழல் சிறை வளாகத்தில் உள்ள தண்டனை சிறையில் கழித்து வந்தாா்.

இந்நிலையில் சிறையில் ரத்த சோகை, மூலநோயால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட வெங்கடேசன் கடந்த 21-ஆம் தேதி ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள கைதிகள் வாா்டில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு தீவிர சிகிச்சைப் பெற்று வந்த வெங்கடேசன், ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து புழல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கொலை வழக்குக் கைதி திடீா் மரணம்

கொலை வழக்குக் கைதி திடீா் மரணம்

கோவை மத்திய சிறையில் போக்ஸோ கைதி திடீா் உயிரிழப்பு

கோவை மத்திய சிறையில் போக்ஸோ கைதி திடீா் உயிரிழப்பு

உடல்நலக் குறைவால் போக்ஸோ கைதி உயிரிழப்பு

உடல்நலக் குறைவால் போக்ஸோ கைதி உயிரிழப்பு

புழல் சிறையில் ஆயுள் கைதி உயிரிழப்பு

புழல் சிறையில் ஆயுள் கைதி உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

lingam Web Series Review | தென் தமிழகத்தை நடுங்க வைத்த ரௌடி! லிங்கம் | Lakshmi Saravanakumar

lingam Web Series Review | தென் தமிழகத்தை நடுங்க வைத்த ரௌடி! லிங்கம் | Lakshmi Saravanakumar

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK