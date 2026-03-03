சாஃப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில் சவீதா சட்டக்கல்லூரி மாணவி சிறப்பிடம்

சாப்ட் டென்னிஸ் போட்டிகளில் சவீதா சட்டக்கல்லூரி மாணவி நருமுகை சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளாா்.
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஆசிய சாஃப்ட் டென்னிஸ் (இளையோா்) பெண்கள் பிரிவில் வெள்ளி, கொரியாவில் நடைபெற்ற ஆசிய சாஃப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில் 1 வெண்கலம், ஆந்திரத்தில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய கேலோ இந்தியா இளைஞா் போட்டியில், 2 தங்கம் ( தனி மற்றும் குழு போட்டியில்), ஜம்மு -காஷ்மீரில் நடைபெற்ற தேசிய சாஃப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில் 2 தங்கம் பெற்ற்காக மாணவி நருமுகைக்கு சவிதா பல்கலைக்கழக நிறுவனா் என்.எம். வீரைய்யன் பாராட்டி பரிசளித்தாா்.
மாணவி நருமுகை டாக்டா் என்.எம்.வி. உதவித்தொகை திட்டத்தில் விளையாட்டு உதவித் தொகை பெற்று சவீதா சட்டக்கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு பயின்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
டிரெண்டிங்
அதிபர் டிரம்ப் - மேயர் மம்தானி சந்திப்பு! கைதான பல்கலைக்கழக மாணவி விடுதலை!
ஏடிபி சேலஞ்சா் ஆடவா் டென்னிஸ்: ஃப்ரெடெரிகோ சாம்பியன்!
மாநில கலைத்திறன் போட்டி: வள்ளியூா் பள்ளி மாணவி முதலிடம்!
மாநில அளவிலான சிலம்பப் போட்டி: 700 மாணவா்கள் பங்கேற்பு
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...