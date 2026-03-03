Dinamani
சாஃப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில் சவீதா சட்டக்கல்லூரி மாணவி சிறப்பிடம்

News image
மாணவி நருமுகையைப் பாராட்டிய சவீதா பல்கலைக்கழக நிறுவனா் டாக்டா் என்.எம். வீரைய்யன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :3 மார்ச் 2026, 8:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சாப்ட் டென்னிஸ் போட்டிகளில் சவீதா சட்டக்கல்லூரி மாணவி நருமுகை சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளாா்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற இரண்டாவது ஆசிய சாஃப்ட் டென்னிஸ் (இளையோா்) பெண்கள் பிரிவில் வெள்ளி, கொரியாவில் நடைபெற்ற ஆசிய சாஃப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில் 1 வெண்கலம், ஆந்திரத்தில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய கேலோ இந்தியா இளைஞா் போட்டியில், 2 தங்கம் ( தனி மற்றும் குழு போட்டியில்), ஜம்மு -காஷ்மீரில் நடைபெற்ற தேசிய சாஃப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில் 2 தங்கம் பெற்ற்காக மாணவி நருமுகைக்கு சவிதா பல்கலைக்கழக நிறுவனா் என்.எம். வீரைய்யன் பாராட்டி பரிசளித்தாா்.

மாணவி நருமுகை டாக்டா் என்.எம்.வி. உதவித்தொகை திட்டத்தில் விளையாட்டு உதவித் தொகை பெற்று சவீதா சட்டக்கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு பயின்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

