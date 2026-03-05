தமிழகத்தில் தொடா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் வருவாய்த் துறையினருடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி உரிய தீா்வு காண வேண்டும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழகத்தில் சிறப்புப் பணி பாதுகாப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தினா் கடந்த 10 நாள்களாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். நீட் உள்ளிட்ட தோ்வுகளை எழுதவுள்ள மாணவா்கள் அதற்காக ஜாதி, வருவாய் உள்ளிட்ட சான்றுகளை வருவாய்த் துறையினரிடமே பெறவேண்டியுள்ளது. ஆனால், போராட்டம் காரணமாக சான்றுகளைப் பெறமுடியாத நிலையில் மாணவா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
அதேபோல, நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில், நெல் விற்பனை செய்ய அடங்கல் ஆவணத்தை வருவாய்த் துறையினரிடம் பெற முடியாமல் விவசாயிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
எனவே, வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்க நிா்வாகிகளை அழைத்துப்பேசி சுமுகத் தீா்வு காண தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
டிரெண்டிங்
வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் 2-ஆவது நாளாக சாலை மறியல்
கூடலூரில் பிரிவு 17 நிலப் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண வலியுறுத்தி பேரணி
கோயில் நிலம் சாா்ந்த வழக்குகளுக்கு 6 மாதங்களுக்குள் தீா்வு காண வேண்டும்
உயா்கல்வி விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பேசி தீா்வு காண வேண்டும்: விஐடி வேந்தா் கோ. விசுவநாதன்
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...