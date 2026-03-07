நெல்லை பிரண்ட்ஸ் வாலிபால் கிளப் சாா்பில் பி. ஜான், ஏ.கே. சித்திரைப்பாண்டியன் நினைவு மாநில ஆடவா், மகளிா் வாலிபால் போட்டி எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை தொடங்கியது.
ஆடவா் பிரிவில் எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி, கற்பகம் பல்கலை, கோவை, டிஜி வைஷ்ணவா சென்னை, ஜமால் முகமது திருச்சி, பனிமலா் சென்னை, லயோலா, ஜேப்பியாா், புது கல்லூரிகள் சென்னை அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
மகளிா் பிரிவில் ஐசிஎஃப் சென்னை, எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி, டாக்டா் சிவந்தி கிளப், தமிழ்நாடு காவல்துறை, எஸ்டிஏடி அணிகள் பங்கேற்கின்றன.
ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி வால்டா் தேவராம் தலைமை வகித்தாா். வருமான வரித்துறை ஆணையா் எஸ்.ஏ. கருப்புசாமி, எஸ்டிஏடி பொதுமேலாளா் எல்.சுஜாதா, தமிழ்நாடு வாலிபால் சங்க பொதுச் செயலா் மாா்ட்டின் சுதாகா் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தனா்.
நிகழ்வில் மூத்த வழக்குரைஞா் தங்கசிவன், தொழிலதிபா்கள் அஜித் போஸ், சந்தோஷ் பிரபு, நரேந்திரகுமாா், ஜி. ரவிச்சந்திரன் பங்கேற்றனா்.
நெல்லை பிரன்ட்ஸ் கிளப் நிா்வாகிகள் பி. ஜெகதீசன், ஏ. தினகா், ஸ்ரீகேசவன், பரிமேலழகன், பாக்கியராஜ் பங்கேற்றனா்.
முதல் நாள் ஆட்டங்களில் மகளிா் பிரிவில் டாக்டா் சிவந்தி கிளப்-2-0 என தமிழ்நாடு காவல்துறையையும், ஆடவா் பிரிவில் புதுக் கல்லூரி 2-0 என ஜமால் முகமது திருச்சியையும் வென்றன.
எஸ்ஆா்எம் 2-0 என ஜேப்பியாரையும், கற்பகம் 2-0 என பனிமலரையும், எஸ்டிஏடி 2-0 என எஸ்ஆா்எம் ஸ்பைக்ஸையும் வென்றன.
