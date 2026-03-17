ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: ஐஓபி, வருமான வரித்துறை வெற்றி
சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஐஓபி, வருமான வரித்துறை அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
Updated On :17 மார்ச் 2026, 6:34 pm
சென்னை மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி 3-0 என்ற செட் கணக்கில் கஸ்டம்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
வருமான வரித்துறை அணி 3-1 என்ற செட் கணக்கில் இந்தியன் வங்கி அணியை வென்றது.
ஐஓபி மணிகண்டன், வருமான வரித்துறை வேணு ஆகியோா் சிறந்த வீரா்களாக தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
