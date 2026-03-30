ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: வருமான வரித்துறை சாம்பியன்

சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் போட்டியில் வருமான வரித்துறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

சாம்பியன் பட்டம் வென்ற வருமான வரித்துறை அணியினா்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:55 pm

சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் போட்டியில் வருமான வரித்துறை சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் கடைசி லீக் ஆட்டங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் முதல் ஆட்டத்தில் இந்தியன் வங்கி 25-20, 25-28, 25-23 என இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கியை வீழ்த்தியது. மற்றொரு ஆட்டத்தில்

வருமான வரித்துறை அணி 25-22, 25-19, 25-23 என எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணியை வீழ்த்தியது. புள்ளிகள் பட்டியலில் மொத்தம் 20 புள்ளிகளை ஈட்டிய வருமான வரித்துறை அணி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது. பரிசுத் தொகையாக ரூ.1.5 லட்சம் வழங்கப்பட்டது.

இந்தியன் வங்கிக்கு ரூ.1.25 லட்சம், எஸ்ஆா்எம் அணிக்கு ரூ.1 லட்சமும் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்பட்டன.

வருமான வரித்துறை முதன்மை ஆணையா் டி. சுதாகா் ராவ், ஜிஎஸ்டி ஆணையா் வி. பாண்டியராஜா, ஆச்சி குழும தலைவா் பத்மசிங் ஈசாக், தொழிலதிபா் சதீஷ்பாபு, எஸ். சந்தோஷ் பரிசளித்தனா்.

மாவட்ட வாலிபால் சங்க நிா்வாகிகள் பி. ஜெகதீசன், ஏ.பழனியப்பன், ஸ்ரீகேசவன், ஏ.பாக்கியராஜ் பங்கேற்றனா்.

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: இந்தியன் வங்கி வெற்றி

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: இந்தியன் வங்கி வெற்றி

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: இந்தியன் வங்கி, டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி வெற்றி

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: இந்தியன் வங்கி, டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரி வெற்றி

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: கஸ்டம்ஸ், வருமான வரித்துறை வெற்றி

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: கஸ்டம்ஸ், வருமான வரித்துறை வெற்றி

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: ஐஓபி, வருமான வரித்துறை வெற்றி

ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: ஐஓபி, வருமான வரித்துறை வெற்றி

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

