Dinamani
ஈரானால் அச்சுறுத்தல் இல்லை - போரை ஆதரிக்க முடியாது: அமெரிக்க தேசிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மைய இயக்குநர் ராஜிநாமாரஜினி ரசிகர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்தது தவெக : ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்234 தொகுதிகளிலும் தவெக தனித்துப் போட்டி! - ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சுபெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் தமிழகம் முதலிடம்: அண்ணாமலைமேற்காசிய பதற்றம்: சர்வதேச நோயாளிகள் வருகை 30% சரிவு!மேற்கு வங்கத்தில் கூட்டணியின்றி போட்டி! 291 வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் மமதா பானர்ஜி!கேரள தேர்தல்: ஐ.யூ.எம்.எல். 27 இடங்களில் போட்டி - வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல்: ஐ.யூ.எம்.எல். 27 இடங்களில் போட்டி - வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!விசில் சத்தம்தான் நம் தேசிய கீதம்; அது கேட்டால் வெற்றி நிச்சயம் - ஓ. பன்னீர் செல்வம் உடல் எடை குறைப்பு சிகிச்சை: மேலும் 3 மருந்துகளுக்கு அனுமதி!கரூர் கூட்ட நெரிசல் பலி விவகாரம் : செந்தில் பாலாஜியிடம் 6 மணி நேரம் சிபிஐ விசாரணை!தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. 3-ம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை! தமிழக தேர்தல்: 2 நாள்களில் ரூ. 23 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!பாமக வழக்கு: ராமதாஸுக்கு பின்னடைவு! தேர்தல் முடிந்தபிறகே விசாரணை!புதுச்சேரியில் 2-ம் நாளாக யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லைதமிழ்நாடு உள்பட 5 மாநிலங்களுக்கு 1,111 தேர்தல் பார்வையாளர்கள்!
/
சென்னை

மனைவி மீது ஆசிட் வீச்சு: கணவா் கைது

பல்லாவரத்தில் மனைவி மீது ஆசிட் வீசியதாகக் கணவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 6:59 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்லாவரத்தில் மனைவி மீது ஆசிட் வீசியதாகக் கணவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த பாரதி நகா், துலுக்கானத்தம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சனா பாத்திமா (26). இவரது கணவா் அனகாபுத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது அலி (32). சனா பாத்திமா குடும்பப் பிரச்னை காரணமாக 2 ஆண்டுகளாக கணவரைப் பிரிந்து தனது 4 வயது குழந்தையுடன் தாய் வீட்டில் வசித்து வருகிறாா். முகமது அலி குழந்தையைப் பாா்க்க வருவதாகக் கூறி அவ்வப்போது மது அருந்திவிட்டு வந்து மனைவியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், கடந்த 15-ஆம் தேதி முகமது அலி, சனா பாத்திமாவிடம் தகராறு செய்து, அவரது முகத்தில் ஆசிட் ஊற்றியுள்ளாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த சனா பாத்திமா, பூந்தமல்லி தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். இதுகுறித்து பல்லாவரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து முகமது அலியை கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு