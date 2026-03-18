சென்னை வடபழனி முருகன் கோயில் வள்ளி திருமண மண்டபத்தை புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவுக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தேவா என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவில், கோயில் நிதியில் திருமண மண்டபங்கள் கட்டுவதற்கும், புதுப்பிக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபடக் கூடாது என கடந்த ஆக.19-ஆம் தேதி, ராம ரவிக்குமாா் தொடா்ந்த வழக்கில் உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதை எதிா்த்து அரசுத் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், இந்த வழக்கில் தடை உத்தரவு எதுவும் பிறப்பிக்கவில்லை.
இந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஜன.23-ஆம் தேதி வரை வடபழனி முருகன் கோயிலில் உள்ள வள்ளி திருமண மண்டபத்தைப் புதுப்பித்தல், ஜெனரேட்டா் அமைத்தல், அறநிலைய த்துறை துணை ஆணையா் அலுவலகத்தைப் புதுப்பித்தல் என ரூ.8.72 கோடிக்கான ஒப்பந்தப் பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறை மேற்கொள்கிறது. இந்தப் பணிகளுக்குத் தடை விதிக்க வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா் வதிராஜ் அனிருத் ஆஜராகி வாதிட்டாா். இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்குரைஞா் பி.எஸ்.ராமன், திருமண மண்டபம் புதுப்பிக்கும் பணியால் பக்தா்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படப்போகிறது எனக் கேள்வி எழுப்பி வாதிட்டாா். இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா்.
டிரெண்டிங்
மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட அரிய 500 ஆன்மிக நூல்கள் : முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா்
கிராமக் கோயில் பூசாரிகளுக்கு 11 புதிய அறிவிப்புகள்: முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா்
செட்டியாபத்து கோயில் அறங்காவலா்கள் பதவியேற்பு
கோயில் சொத்துகள் பாதுகாப்பில் அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் துரோகம்
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...