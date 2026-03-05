Dinamani
குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
சென்னை

மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட அரிய 500 ஆன்மிக நூல்கள் : முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா்

இந்து சமய அறநிலையத் துறை பதிப்பகப் பிரிவின் மூலம் புதுப் பொலிவுடன் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட அரிய 500 ஆன்மிக நூல்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா்.

News image
புதுப்பொலிவுடன் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட அரிய 500 ஆன்மிக நூல்களை தலைமைச் செயலகத்தில் வெளியிட்ட முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின். உடன், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, தலைமைச் செயலா் நா.முருகானந்தம், சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் அறநிலையங்கள் துறை
Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்து சமய அறநிலையத் துறை பதிப்பகப் பிரிவின் மூலம் புதுப் பொலிவுடன் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட அரிய 500 ஆன்மிக நூல்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா்.

சென்னையில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையா் அலுவலகத்தில் பதிப்பகப் பிரிவு தொடங்கப்பட்டு, முதல் கட்டமாக கடந்த 2023 ஜன.19-ஆம் தேதி தேவாரம், திருவாசகம், திருப்புகழ், திருப்பாவை, திருவெம்பாவை, அபிராமி அந்தாதி உள்ளிட்ட அரிய 180 ஆன்மிக நூல்களும், இரண்டாம் கட்டமாக கடந்த 2025 பிப்.27-இல் தல வரலாறு, தல புராணங்கள், நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட பக்தி இலக்கியங்கள் உள்ளிட்ட அரிய 108 ஆன்மிக நூல்களும், 3-ஆம் கட்டமாக கடந்த ஆண்டு ஏப்.15-இல் புராணக் கதை நூல்கள், இதிகாச நூல்கள் உள்ளிட்ட 300 ஆன்மிக நூல்களும் என மொத்தம் அரிய 516 ஆன்மிக நூல்கள் மறுபதிப்பு செய்து வெளியிடப்பட்டன.

இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவையில் 2025-2026-ஆம் ஆண்டுக்கான இந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டப்பேரவை மானியக் கோரிக்கையில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் நடத்தப்படும் பதிப்பகப் பிரிவின் மூலம் இதுவரை 516 அரிய ஆன்மிக நூல்கள் மறுபதிப்பு செய்து வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டும் ஆன்மிக நூல்கள், சமய நூல்கள், கையடக்கச் சிற்றேடுகள், இறைத் துதிப் பாடல்கள், பாராயண புத்தகங்கள், வழிகாட்டிக் கையேடுகள் உள்பட 500 நூல்கள் வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

அந்த அறிவிப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் பதிப்பகப் பிரிவின் மூலம் 4-ஆம் கட்டமாக, தொன்மையான அரிய புராணங்கள், திருமுறைகள், பிரபந்தங்கள், போற்றிப் பாடல்கள், சைவ, வைணவ ஆய்வு நூல்கள், முக்கிய திருக்கோயில்களின் கல்வெட்டுத் தரவுகளுடன் கூடிய நூல்கள், கிராமப்புற தெய்வங்களின் வரலாறுகளுடன் பாராயணப் பாடல்கள் என புதுப்பொலிவுடன் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்ட அரிய 500 ஆன்மிக நூல்களை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புதன்கிழமை வெளியிட்டாா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, தலைமைச் செயலா் முருகானந்தம், சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் அறநிலையங்கள் துறைச் செயலா் க.மணிவாசன், இந்து சமய அறநிலையங்கள் துறை ஆணையா் பி.என்.ஸ்ரீதா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

கிராமக் கோயில் பூசாரிகளுக்கு 11 புதிய அறிவிப்புகள்: முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா்

கிராமக் கோயில் பூசாரிகளுக்கு 11 புதிய அறிவிப்புகள்: முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டாா்

செட்டியாபத்து கோயில் அறங்காவலா்கள் பதவியேற்பு

செட்டியாபத்து கோயில் அறங்காவலா்கள் பதவியேற்பு

இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் ரூ.215.79 கோடியில் திருப்பணிகள் : முதல்வா் தொடங்கி வைத்தாா்

இந்து சமய அறநிலையத் துறையில் ரூ.215.79 கோடியில் திருப்பணிகள் : முதல்வா் தொடங்கி வைத்தாா்

கோயில் சொத்துகள் பாதுகாப்பில் அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் துரோகம்

கோயில் சொத்துகள் பாதுகாப்பில் அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் துரோகம்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு