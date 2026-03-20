தொகுதி அறிமுகம்: ராதாகிருஷ்ணன் நகா்
Updated On :20 மார்ச் 2026, 12:10 am
டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா் (தொகுதி எண் 11)
2021 தோ்தலின் போது இத் தொகுதியில் 2,35,272 வாக்காளா்கள் இருந்தனா். வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்குப் பிறகு தற்போதைய வாக்காளா் எண்ணிக்கை 1,95,856 ஆக உள்ளது. இதில் ஆண்கள் 93, 576. பெண்கள் 1, 02,201. மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் 79.
2021 தோ்தல் முடிவு:
மொத்த வாக்குகள்- 2,35,272
பதிவான வாக்குகள் - 1, 85, 323 (73.3 சதவீதம்).
வெற்றி பெற்றவா் - ஜே.ஜே.எபினேசா் (திமுக) - 95, 763 வாக்குகள் (51.63 சதவீதம்)
2ஆம் இடம் பெற்றவா் - ஆா்.எஸ். ராஜேஷ் (அதிமுக) - 42,479 வாக்குகள் (28.49 சதவீதம்)
