Dinamani
கர்நாடகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வு இல்லை: அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக கட்சி மாறி வாக்களிப்பு: 6 எம்எல்ஏக்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’பேரவைத் தேர்தல்: தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.74 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் அதிகாரி தற்கொலை விவகாரம்: பஞ்சாப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜிநாமா புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!
/
தமிழ்நாடு

70 ஆண்டு 'சென்டிமென்ட்'!

News image

கன்னியாகுமரி கடலில் அமைந்துள்ள விவேகானந்தா் நினைவு மண்டபம் மற்றும் திருவள்ளுவா் சிலை.

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தின் தென்கோடி மாவட்டமான கன்னியாகுமரியில் சுமார் 70 ஆண்டுகளாக நிலவும் 'சென்டிமென்ட்' கட்சியினரிடையே கலக்கத்தையும், எதிர்பார்ப்பை யும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தத் தொகுதியில் இதுவரை நடைபெற்ற 15 பேரவைத் தேர்தல்களில் அதிமுக 7 முறையும், திமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் 2 முறை, யும், சுயேச்சை (1957) ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

1971 முதல் 2011 வரை நடைபெற்ற 10 தேர்தல்களில் இந்தத் தொகுதியில் வெற்றிபெறும் கட்சியே ஆட்சியைத் தக்கவைத்து வந்தது. 40 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்த இந்த வரலாறு 2016-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் மாறிப்போனது. அப்போது. தனிப்பெரும்பான்மை பலத்துடன் அதிமுக ஆட்சியமைத்தபோது. இங்கு திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட எஸ்.ஆஸ்டின் வெற்றி பெற்றார். அதேபோல 2021-இல் திமுக ஆட்சியமைத்தபோது, இங்கு அதிமுக வேட்பாளர் என். தளவாய்சுந்தரம் வெற்றிபெற்றார்.

இது ஒருபுறமிருக்க, கன்னியாகுமரி தொகுதியில் ஒருமுறை வெற்றிபெற்றவர், தொடர்ந்து அடுத்த தேர்தலில் வென்றதில்லை என்ற 'சென்டிமென்ட்’ 69 ஆண்டுகளாகத் தொடர்கிறது. இந்த முறை மாறுமா?...

மே 4-இல் பதில் கிடைக்கும்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

