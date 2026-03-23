தொகுதி அறிமுகம்... கொளத்தூர்!

தொகுதி : 13
எல்லைகள்
கிழக்கே பெரம்பூர், மேற்கே மதுரவாயல், தெற்கே வில்லிவாக்கம், துறைமுகம். வடக்கே மாதவரம் உள்ளன.
அடங்கியுள்ள பகுதிகள்....
சென்னை மாநகராட்சியின் 50 முதல் 54-ஆவது வார்டு மற்றும் 62-ஆவது வார்டுகளை முழுமையாக உள்ளடக்கியது கொளத்தூர் தொகுதி. முக்கிய பகுதிகளாக கொளத்தூர், செம்பியம், திரு.வி.நகரின் ஒருபகுதி, அகரம், அயனாவரம் உள்ளன.
சிறப்புகள்...
பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம் ஆகிய இரு தொகுதிக ளில் சில பகுதிகளைப் பிரித்து கடந்த 2008-இல் கொளத்தூர் தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. கடந்த 2011-இல் முதல் பேரவைத் தேர்தலைச் சந்தித்து வருகிறது.
கடந்த 2011 முதல் இந்தத் தொகு தியில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறார். இதன்காரணமாக நட்சத்திர தொகுதி அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளது.
மத்திய, மாநில அரசு அதிகாரிகள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். முதலியார், வன்னியர், நாயுடு, நாடார், தலித்துகள் என பலதரப்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். சிறுபான்மையின மக்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ளனர்.
2021 ...
பதிவான வாக்குகள்
1,73,388
மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக)
1,05,522
ஆதி ராஜாராம் (அதிமுக)
35,138
இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...
2011
மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக)
2016
மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக)
2021
மு.க.ஸ்டாலின் (திமுக)
வாக்காளர்கள்
விவரம்
மொத்தம்
2,07,251
ஆண்கள்
99,607
பெண்கள்
1,07,601
மூன்றாம்
பாலினத்தவர்
37
வாக்குச்சாவடிகள்
286
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பெயர்/எண்
எஸ்.சாந்தி, இணை ஆணையர் (நிலை 1)
மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை ஆணையரகம் -89259 60713,044-26700433.
