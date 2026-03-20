விசிக தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு அமைப்பு
தமிழக சட்டப்பேரவை தோ்தலையொட்டி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் தோ்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு அமைத்து அந்தக் கட்சி தலைவா் தொல். திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழக சட்டப்பேரவை தோ்தலையொட்டி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் அந்தக் கட்சி தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் தலைமையில் தோ்தல் அறிக்கைக் குழு அமைப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குழுவில் கட்சியின் பொது செயலரும், மக்களவை உறுப்பினருமான துரை.ரவிக்குமாா், துணை பொதுச் செயலா் வன்னி அரசு, மாநில அமைப்பு செயலா்கள் தலையாரி, இளமாறன், மாநில செய்தி தொடா்பாளா் கு.கா.பாவலன், தோ்தல் பணிக்குழு முன்மைச் செயலா் ஜெ. குணவழகன் ஆகியோா் இடம் பெற்றுள்ளனா்.
விருப்ப மனு: சட்டப்பேரவை தோ்தலில் போட்டியிட விரும்புவோா் சனிக்கிழமை (மாா்ச் 21) முதல் மாா்ச் 24-ஆம் தேதி வரை சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் ரூ.5,000 தொகையை கட்டி விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூா்த்தி செய்யது அளிக்கலாம் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...