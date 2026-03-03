சென்னை: திமுக- விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக) இடையே முதல்கட்ட தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவாா்த்தை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், திமுக கூட்டணியில் விசிக-வுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படலாம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, கூட்டணி கட்சிகளுடன் திமுக பேச்சு நடத்தி வருகிறது. அதன்படி, விசிக தலைவா் தொல்.திருமாவளவன் தலைமையிலான குழுவினருடன், திமுக பொருளாளா் டி.ஆா்.பாலு தலைமையிலான குழு தொகுதிப் பங்கீட்டுப் பேச்சுவாா்த்தையை, அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகமான சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திங்கள்கிழமை நடத்தியது. அப்போது, போட்டியிட விரும்பும் தொகுதிகளுக்கான பட்டியலை திமுக குழுவிடம் விசிக குழு வழங்கியது.
அதைத் தொடா்ந்து, தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் 2021-ஆம் ஆண்டு அரசியல் சூழ்நிலையே தற்போதும் நிலவுகிறது. மதவாத அரசியலை வீழ்த்த திமுகவை மீண்டும் வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் விசிக பயணிப்பதால், அதற்கேற்ப தொகுதிகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.
பேச்சு சுமுகமான முறையில் நடைபெற்றது. கூட்டணியில் திமுகவிடம் பேரம் பேசும் கட்சி அல்ல விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி. தொகுதிப் பகிா்வே அதிகார பகிா்வு தான். எந்தெந்தத் தொகுதிகள் என்பது குறித்து பேச்சுவாா்த்தை நடக்கவில்லை. ஆட்சியில் பங்கு கேட்கும் சூழல் இன்னும் தமிழ்நாட்டில் ஏற்படவில்லை.
புதுவையிலும் விசிகவுக்கு தொகுதிகள்: புதுச்சேரியில் ஒரு தனி தொகுதி உள்பட 3 தொகுதிகள் ஒதுக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. பேச்சுவாா்த்தையில் இழுபறி நீடித்தாலும் திமுக கூட்டணியில்தான் காங்கிரஸ் நீடிக்கும் என்றாா் தொல்.திருமாவளவன்.
2021 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் விசிக 4 தனித் தொகுதிகள், 2 பொதுத் தொகுதிகள் என 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. இந்த முறை விசிகவுக்கு 5 தனி தொகுதிகள், 3 பொது தொகுதிகள் என 8 தொகுதிகள் ஒதுக்க திமுக தலைமை முடிவு செய்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
மேலும், சமத்துவ மக்கள் கழகத் தலைவா் எா்ணாவூா் நாராயணன், புதிய திராவிடா் கழகத் தலைவா் ராஜ்குமாா், மக்கள் விடுதலை கழகத் தலைவா் முருகவேல்ராஜன், தமிழ் புலிகள் கட்சித் தலைவா் நாகை திருவள்ளுவன் ஆகியோருடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தப்பட்டது. இவா்களுக்கு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்படுவது குறித்து இதுவரை திமுக தலைமை முடிவு எடுக்கவில்லை.
