தொகுதி அறிமுகம்... பெரம்பூர்!

தொகுதி எண்: 012
எல்லைகள்...
தொகுதியின் கிழக்கில் திருவெற்றியூா் பகுதி, மேற்கே வில்லிவாக்கம், தெற்கே திரு.வி.க.நகா், புரசைவாக்கம், வடக்கே மாதவரம் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன.
அடங்கிய பகுதிகள்...
மூலக்கடை, கொடுங்கையூா், கண்ணதாசன் நகா், மகாகவி பாரதி நகா், வியாசா்பாடி, பாா்வதி நகா் என சென்னை மாநகராட்சியின் 63 முதல் 74 வரை 12 வாா்டுகளை (6, 7 மண்டலங்கள்) உள்ளடக்கியுள்ளது.
சிறப்புகள்...
கடந்த 1957-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தனித் தொகுதியாக இருந்த பெரம்பூா், கடந்த 2008-இல் தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு பொதுத் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. அதிக வாக்காளா்கள் கொண்ட தொகுதி இது. சிறுபான்மையினா் பெருமளவில் வசிக்கும் இந்தத் தொகுதியில் திமுக 9 முறையும், மாா்க்சிஸ்ட் 3 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், காங்கிரஸ் ஒரு முறையும் வென்றுள்ளன.
வாக்காளா்கள் விவரம்
மொத்தம்-2,22,792
ஆண்கள்-1,07, 995
பெண்கள்-1,14, 726
மூன்றாம் பாலினத்தவா்-71
வாக்குச்சாவடிகள்- 298
2021 தோ்தலில்...
பதிவான வாக்குகள்- 1,98,872
ஆா்.டி.சேகா் (திமுக)-1,05,267
என்.ஆா்.தனபாலன் (அதிமுக)-50,291
இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...
1962 டி.சுலோச்சனா (காங்கிரஸ்)
1967 சத்தியவாணிமுத்து (திமுக)
1971 சத்தியவாணிமுத்து (திமுக)
1977 எஸ்.பாலன் (திமுக)
1980 எஸ்.பாலன் (திமுக)
1984 பரிதி இளம்வழுதி (திமுக)
1989 செங்கை சிவம் (திமுக)
1991 டாக்டா் எம்.பி.சேகா் (அதிமுக)
1996 செங்கை சிவம் (திமுக)
2001 கே.மகேந்திரன் (மாா்க்சிஸ்ட்)
2006 கே.மகேந்திரன் (மாா்க்சிஸ்ட்)
2011 அ.சௌந்தரராஜன் (மாா்க்சிஸ்ட்)
2016 பி.வெற்றிவேல் (அதிமுக)
2019 ஆா்.டி.சேகா் (திமுக) (இடைத்தோ்தல்)
2021 ஆா்.டி.சேகா் (திமுக)
தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெயா்/எண்:
எஸ்.கீதா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா்-89259 60712, 044-25511664, 25511599.
