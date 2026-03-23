வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து குவிப்பு: மருந்து கட்டுப்பாட்டு இணை இயக்குநா் மீது வழக்கு
வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ.99.86 கோடி சொத்து வாங்கியதாக தமிழக மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு துறை முன்னாள் இணை இயக்குநா் மீது ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
சென்னை அண்ணா நகா் ஏஜெ பிளாக் 9-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் பி.யு.காா்த்திக்கேயன். இவா் மனைவி ஹேமலதா. இவா், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அலுவலகத்தில் இணை இயக்குநராக கடந்தாண்டு பணியாற்றினாா்.
இந்நிலையில், வேலூா் மாவட்டம் குடியாத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த சோப்பு நிறுவன உரிமையாளா் சரவணன் என்பவரிடம் உரிமம் வழங்க ரூ.25 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கியதாக காா்த்திகேயன் கடந்தாண்டு ஜூலை மாதம் கைது செய்யப்பட்டாா்.
பின்னா், சோதனை நடத்தப்பட்டு, அவரது அலுவலகத்திலும், வீட்டிலும் இருந்து பல முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. காா்த்திக்கேயன் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.
ரூ.99.86 லட்சம் சொத்துக் குவிப்பு: கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மூலம் வருமானத்துக்கு அதிகமாக 121.7 சதவீதம் சொத்துகளை வாங்கியிருப்பது தெரிய வந்தது.
வருமானத்தை காட்டிலும் ரூ.99,86,481 மதிப்பு சொத்துகள் வாங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினா் காா்த்திகேயன், அவா் மனைவி ஹேமலதா மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா்.
