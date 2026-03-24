Dinamani
ராணுவ மோதல்களில் வான்வழித் தாக்குதல்களுக்குத் தடை: போப் வலியுறுத்தல்92,000 டன் எல்பிஜியுடன் இந்தியாவுக்கு மேலும் இரு கப்பல்கள்!பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை: மத்திய அரசுதோ்தல் விதிமீறல்: 462 வழக்குகள்; ரூ.151 கோடி பணம், பொருள்கள் பறிமுதல்தமிழ்நாட்டில் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மாணவா்கள் சோ்க்கை சதவீதம் உயா்வு!கேரள பாஜக முத்திரையுடன் வெளியான தேர்தல் ஆணைய பத்திரம்: தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்கேரள தேர்தல்: மொத்தம் 1,202 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்!இரட்டை இலக்கத் தொகுதிகள் + ஒரு மாநிலங்களவை இடம்! விசிக உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் - திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடுதொகுதிகள் எத்தனை? நாளை (மார்ச் 24) மாலை 4 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்! கேரள பேரவைத் தேர்தலில் 85% வாக்குப்பதிவு இலக்கு! - தேர்தல் ஆணையம்போர்ப் பதற்றம் : ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலிருந்து கொனேரு ஹம்பி விலகல்!போர் நிறுத்தம் குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை : ஈரான்போர் நிறுத்தம் : இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை! ரூ. 5,360 ஏற்றம்!மேற்காசியாவில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் விவரம்: வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியீடு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: 9 பேரும் குற்றவாளிகள்!
/
சென்னை

தொகுதி அறிமுகம்: வில்லிவாக்கம் - 14!

News image

வில்லிவாக்கம் ஏரி

Updated On :23 மார்ச் 2026, 10:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எல்லைகள்

வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் கிழக்கில் அயானவரம், மேற்கில் கொரட்டூா், தெற்கில் அண்ணாநகா், வடக்கில் மாதவரம் ஆகியவை எல்லைகளாக உள்ளன.

அடங்கிய பகுதிகள்

வில்லிவாக்கம் தொகுதி கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு வரையில் தமிழகத்தின் பெரிய தொகுதிகளில் ஒன்றாக இருந்தது. தொகுதி சீரமைப்புக்கு பிறகு அதிலிருந்து கொளத்தூா், திரு.வி.க.நகா், அம்பத்தூா் ஆகிய தொகுதிகளுக்கான பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டன. அதன்படி தற்போது சென்னை பெரம்பூா் கிழக்குப் பகுதியான மாநகராட்சியில் வாா்டு 55 முதல் 58 ஆவது வாா்டு மற்றும் 63, 64 ஆவது வாா்டுகளும் முழுமையாக உள்ளன.

  அத்துடன் அயனாவரம், வில்லிவாக்கம் வடக்கு, வில்லிவாக்கம் தெற்கு, நாகம்மையாா் நகா், பன்னீா்செல்வம் நகா், அண்ணாநகா் மேற்கில் சில பகுதிகள் என தொகுதியின் முக்கியப் பகுதிகளாக அமைந்துள்ளன.

 தொகுதி சிறப்புகள்

இந்தத் தொகுதியிலும் அரசியல் கட்சியின் முக்கியப் பிரமுகா்களே போட்டியிட்டு வென்றுள்ளனா். தற்போது ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தயாரிப்பு தொழிற்சாலை மற்றும் ரயில் அருங்காட்சியகம் ஆகியவை இத்தொகுதிக்குள்ளேதான் உள்ளது. வடமாநில தொழிலாளா்கள் அதிகமாக பணிபுரியும் பகுதியாகவும் உள்ளது.

வாக்காளா்கள்

மொத்தம் - 1, 59, 764.

ஆண்கள் - 76,947.

பெண்கள் - 82, 785.

மூன்றாம் பாலினம் - 32.

வாக்குச்சாவடிகள் - 255.

கடந்த 2021 தோ்தல் முடிவுகள்

ஏ.வெற்றியழகன் (திமுக) -  76,127.

ஜெ.சி.டி.பிரபாகா் (அதிமுக) - 38,890.

இதுவரை எம்.எல்.ஏ.க்களாக இருந்தவா்கள்...

1977   க.சுப்பு  (திமுக),

1980  ஜெ.சி.டி.பிரபாகா்     (அதிமுக)

1984  வி.பி.சிந்தன்         (மாா்க்சிஸ்ட்)

1989  டபிள்யூ.ஆா்.வரதராஜன்  (மாா்க்சிஸ்ட்)

1991  ஜி.காளன்              (காங்கிரஸ்)

1996  ஜே.எம்.ஆரூன்          (காங்கிரஸ்)

2001  டி.நெப்போலியன்      (திமுக)

2006  ப.ரங்கநாதன்           (திமுக)

2011  ஜெ.சி.டி.பிரபாகா்      (அதிமுக)

2016  ப.ரங்கநாதன்           (திமுக)

தோ்தல் அலுவலா் - எஸ்.மைதிலி,

சிப்காட் பொதுமேலாளா்,

வில்லிவாக்கம் சமுதாயநலக்கூடம்,

சிட்கோ நகா்,

4 ஆவது பிரதான சாலை,

சென்னை - 49. 

தொலை பேசி எண் - 044 26173437,

கைபேசி - 8925960714.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

