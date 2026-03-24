சென்னை

தொகுதி அறிமுகம்: திரு.வி.க.நகர் - 15!

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்

Updated On :23 மார்ச் 2026, 11:02 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எல்லைகள்

கிழக்கில் பெரம்பூர், மேற்கில் அயனாவரம், கொளத்தூர் தெற்கில் ஓட்டேரி, புளியந்தோப்பு, வடக்கில் அகரம் ஆகிய பகுதிகள் உள்ளன.

அடங்கியுள்ள பகுதிகள்

வடசென்னை பகுதியான திரு.வி.க.நகர் தொகுதி மாநகராட்சியின் (மண்டலம்-6) 37-ஆவது வார்டு முதல் 41-ஆவது வார்டுகள் மற்றும் 59, 60, 97, 98 99 ஆகிய வார்டுகளை உள்ளடக்கியுள்ளது. பெரம்பூரில் ஒரு பகுதி, வியாசர்பாடியில் ஒரு பகுதி, அகரம், கொளத்தூர் ஆகியவற்றின் சில பகுதிகள் ஓட்டேரி, புளியந்தோப்பு உள்ளன.

வாக்காளர்கள் விவரம்

ஆண்கள் - 85,724

பெண்கள் - 93,008

மூன்றாம் பாலினத்தவர் - 61

மொத்தம் - 1,78,793

வாக்குச்சாவடிகள் - 223

இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...

2011 வீ நீலகண்டன் (அதிமுக)

2016 பி.சிவக்குமார் (எ) தாயகம் கவி (திமுக)

2021 பி.சிவக்குமார் (எ) தாயகம் கவி (திமுக)

2021 தேர்தலில்...

பதிவான வாக்குகள் - 1,33,696

பி.சிவக்குமார் என்ற தாயகம் கவி (திமுக) - 81,727

பி.எல்.கல்யாணி (அதிமுக) - 26,714

தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பெயர்/எண்

எஸ்.பால் பிரின்சி ராஜ்குமார்,

தமிழ்நாடு சர்க்கரைக் கழக மேலாளர்

8925960715. 044-26620114.

