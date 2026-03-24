Dinamani
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தமாக-வுக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடுஜான் பாண்டியன் தலைமையிலான தமமுகவுக்கு ராஜபாளையம் (பொது) தொகுதி ஒதுக்கீடு!தே.ஜ. கூட்டணியில் தமாகவுக்கு 5 தொகுதிகள்!தமிழக தேர்தலில் திமுகவுக்கு முழு ஆதரவு! மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாது - கமல்ஹாசன் எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: விநியோகம் பாதிக்கப்படவில்லை! - மத்திய அரசுதேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை கூடாது - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா குளிர்பதனப் பெட்டி : அதிமுக வாக்குறுதிவங்கிகளில் பெற்ற கல்விக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்: அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிபெண்களைப் போல ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் : அதிமுக வாக்குறுதி
/
சென்னை

ஐஐஎஸ்இஆா் திறனறி தோ்வு: ஏப்.13-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்

News image

விண்ணப்பம். (கோப்புப்படம்)

Updated On :24 மார்ச் 2026, 7:54 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐஐஎஸ்இஆா் திறனறி தோ்வெழுத விரும்பும் மாணவா்கள் ஏப்.13-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அறிவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்(ஐஐஎஸ்இஆா்) திருவனந்தபுரம், புனே, திருப்பதி, கொல்கத்தா உட்பட நாடு முழுவதும் 7 இடங்களில் இயங்கி வருகிறது. இதில் ஒருங்கிணைந்த பிஎஸ், எம்எஸ் மற்றும் பிடெக் பட்டப் படிப்புகள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இந்த கல்வி நிறுவனங்களில் சேர ஐஏடி எனும் திறனறி தோ்வில் தோ்ச்சி பெற வேண்டும்.

அதன்படி நிகழ் கல்வியாண்டுக்கான நுழைவுத் தோ்வு ஜூன் 7-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதற்கான விண்ணப்பப் பதிவு கடந்த மாா்ச் 5-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து விருப்பமுள்ள மாணவா்கள் இணையதளம் வழியாக ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதன்பின் விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்ய ஏப். 16 முதல் 18-ஆம் தேதி வரை வாய்ப்பு வழங்கப்படும். தோ்வுக்கான அனுமதிச் சீட்டு மே 24-இல் வெளியிடப்படும். இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை மேற்கண்ட வலைதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சோ்க்கைக் குழு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

தோ்தல் பாதுகாப்பு பணி: முன்னாள் படைவீரா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

கல்லூரி விளையாட்டு விடுதியில் மாணவா் சோ்க்கை மாா்ச் 26 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

‘உள்ளூா் விடுமுறை தோ்தலுக்கு பொருந்தாது’

வாழ்வாதார இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் பணிக்கு நாளைக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்

வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு