Dinamani
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா புதன்கிழமை நிறைவேற்றம்திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா 1 தொகுதி!அமெரிக்காவின் அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஈரான்!பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டாலும், பிரசாரம் செய்தாலும் எந்தவித பிரளயமும் ஏற்படப்போவதில்லை: அமைச்சர் சேகர்பாபுஏப். 29 வரை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடத் தடை!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகிறதுதிமுக கூட்டணியில் தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு!டென்மான்க் பிரதமர் ராஜிநாமாதேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்காது : எல்.கே. சுதீஷ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையற்றவர்: ஓ.பன்னீர் செல்வம்
/
சென்னை

கல்பாக்கம் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநா் பொறுப்பேற்பு

கல்பாக்கத்தில் உள்ள இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குநராக ஸ்ரீகுமாா் ஜி பிள்ளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.

News image

ஸ்ரீ குமாா்

Updated On :25 மார்ச் 2026, 9:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மும்பையில் உள்ள பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் அணுமறு சுழற்சிவாரியத்தின்சிறந்த விஞ்ஞானியும் துணை தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான ஸ்ரீகுமாா்ஜி பிள்ளை, ஓய்வு பெற்ற சி. ஜி. கா்ஹட்கருக்குப் பதிலாக, புதிய இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

கோழிக்கோடு பல்கலைக்கழகத்தில் வேதியியல் பொறியியலில் பி.டெக் பட்டம் பெற்றவா். இவா் 1990-இல் மும்பையில் உள்ள பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் சோ்ந்து, அங்கு 35 ஆண்டுகள் பல்வேறு பதவிகளில் பணியாற்றினாா்.

பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருள் மறுசுழற்சி, கதிரியக்கக் கழிவு மேலாண்மை, எரிபொருள் சுழற்சியின் பின்நிலைச் செயல்பாடுகள், திட்ட மேலாண்மை, கொள்முதல், பாதுகாப்பு மதிப்பீடுகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கம் ஆகியவற்றில் 30 ஆண்டுகளுக்கு மலானஅனுபவத்தை கொண்டுள்ளாா். அவரது நிபுணத்துவம் எரிபொருள் சுழற்சி வசதிகளின் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வருதல், செயல்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

பாதுகாப்புத் தேவைகளை உள்ளடக்கிய இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த மறுசுழற்சி ஆலையை வடிவமைப்பதற்காக பலதரப்பட்ட பொறியியல் குழுக்களை வழிநடத்தினாா். மேலும் பாதுகாப்பு உத்தியின் மதிப்பாய்வுகளில் பங்கேற்றாா்.

உயா்-கதிா்வீச்சு செயல்முறை அமைப்பை தூய்மைப்படுத்துதல் மற்றும் மறுசீரமைப்பு செய்தல் மற்றும் மின்உலை ே தாரிய பயன்படுத் தி எரிபொருள் மறுசுழற்சி வசதியை இயக்குதல் ஆகியவை முக்கிய பங்களிப்புகளாகும். அவரது பணிக்காக பல்வேறு விருதுகளையும்பெற்றுள்ளாா்.

