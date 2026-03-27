அண்ணாமலை தோ்தலில் போட்டியிட வேண்டும் - வானதி சீனிவாசன்
வானதி சீனிவாசன்
கோப்புப்படம்
தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவா் அண்ணாமலை சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட வேண்டுமென அக்கட்சியின் தேசிய மகளிா் அணித் தலைவா் வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ வலியுறுத்தினாா்.
இதுகுறித்து சென்னையில் வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
கூட்டணி அமைத்து போட்டியிடும்போது, எதிா்பாா்க்கும் தொகுதிகள் கிடைப்பதில் சில சாதக, பாதகங்கள் இருக்கலாம். இதையெல்லாம் கடந்துதான் கூட்டணியை கட்டமைக்க முடியும். பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அனைத்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்டு, வேட்பாளா் தோ்வு உள்பட அடுத்தகட்டப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
அண்ணாமலை தோ்தலில் போட்டியிடவில்லை என கட்சித் தலைமைக்கு கடிதம் எழுதி உள்ளாரா என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால், அண்ணாமலை போட்டியிட வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம். அண்ணாமலை சட்டப் பேரவைக்குள் செல்ல வேண்டும்.
மக்கள் நீதிமய்யம் என்ற கட்சியை கமல்ஹாசன் தொடங்கியதை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான தொண்டா்கள் பணத்தையும், நேரத்தையும் செலவழித்து உழைத்தாா்கள். ஆனால், தான் மட்டும் எம்.பி.ஆகிவிட்டு அவரை நம்பி கட்சியில் உழைத்தவா்களை கைவிட்டுவிட்டாா் என்றாா் அவா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...