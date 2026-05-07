சென்னை ராயப்பேட்டையில் போதை மாத்திரை விற்ாக இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ராயப்பேட்டை பிஎம் தா்கா இஸ்மாயில் மைதானம் பகுதியில் போதை மாத்திரை விற்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் போலீஸாா், அந்த பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகப்படும்படி நின்ற இளைஞரைப் பிடித்து விசாரித்ததில், அவா் வைத்திருந்த பையில் இருந்த 460 போதை மாத்திரைகள் இருந்ததைப் பறிமுதல் செயதனா்.
விசாரணையில் அவா், திருவல்லிக்கேணி பகுதியைச் சோ்ந்த பிரகாஷ் (22) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் பிரகாஷை கைது செய்து, வழக்குப் பதிவு செய்தனா். அவா், மகராஷ்டிர மாநிலம், மும்பையில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை வாங்கி வந்து, சென்னையில் விற்பது தெரிய வந்தது. பிரகாஷ் மீது ஏற்கெனவே 3 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
