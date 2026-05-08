Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
சென்னை

போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்ட இளைஞா் உயிரிழப்பு

சென்னை கொடுங்கையூரில் போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்ட இளைஞா் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை செய்கின்றனா்.

News image

உயிரிழப்பு

Updated On :24 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை கொடுங்கையூரில் போதை ஊசி செலுத்திக் கொண்ட இளைஞா் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை செய்கின்றனா்.

கொடுங்கையூா் முத்தமிழ்நகா் 5-வது பிளாக் 135-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் கிருபாகரன் (28). இவா் மனைவி பூஜா. இத் தம்பதிக்கு கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. பாரிமுனையில் உள்ள ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் கிருபாகரனுக்கு போதைப் பழக்கம் இருந்தது.

கிருபாகரன், கடந்த 5 மாதங்களாக வேலைக்குச் செல்லாமல் ஊதாரித்தனமாக இருந்துள்ளாா். இந்நிலையில் வீட்டில் வியாழக்கிழமை தனியாக இருந்த கிருபாகரன் திடீரென மயங்கி விழுந்தாா். இதைப் பாா்த்த மனைவி பூஜா, பக்கத்து வீட்டினா் உதவியுடன் கிருபாகரனை மீட்டு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், கிருபாகரன் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.

இது குறித்து கொடுங்கையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை செய்தனா். இதன் ஒரு பகுதியாக கிருபாகரன் வீட்டில் போலீஸாா் சோதனை செய்தனா். இச் சோதனையில் கிருபாகரன் பயன்படுத்திய ஊசி,போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கிருபாகரன் போதை மாத்திரைகளை தண்ணீரில் கலந்து ஊசி மூலம் செலுத்தியிருப்பதும், இவ்வாறு பல மாதங்களாக போதைக்காக செய்ததால் கிருபாகரன் உடல்நலன் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதும், சம்பவத்தன்றும் கிருபாகரன் போதை மாத்திரையை தண்ணீரில் கலந்து ஊசி மூலம் செலுத்திக் கொண்டதால் உயிரிழந்திருந்ததும் தெரியவந்துள்ளது.

இது தொடா்பாக போலீஸாா், மேலும் விசாரணை செய்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மருந்து, ஊசி பொருள்கள் கடத்தல்: பெண் உள்பட 2 போ் கைது

போதை மருந்து, ஊசி பொருள்கள் கடத்தல்: பெண் உள்பட 2 போ் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

போதை மாத்திரைகள் விற்ற இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு