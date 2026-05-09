Dinamani
தவெக ஆட்சி அமைப்பதில் இழுபறி: இடதுசாரிகள் ஆதரவு; விசிக நிலை என்ன? மேற்கு வங்க முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு: முதல் பாஜக அமைச்சரவையில் 2 துணை முதல்வா்கள்?தமிழகத்தில் பயணிகளை கையாளுவதில் சென்னை விமான நிலையம் முதலிடம்பேறுகால சா்க்கரை நோயைத் தடுக்கும் திட்டம்: சோதனை முயற்சியாக அமல்வேற்று கிரகவாசிகள் குறித்த ரகசிய கோப்புகள் வெளியீடுஅமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
சென்னை

தமிழகத்தில் பயணிகளை கையாளுவதில் சென்னை விமான நிலையம் முதலிடம்

சென்னை விமான நிலையம் தமிழகத்தில் அதிக பயணிகளை கையாளுவதில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

News image

சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப் படம்

Updated On :7 மணி நேரங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை விமான நிலையம் தமிழகத்தில் அதிக பயணிகளை கையாளுவதில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

கடந்த நிதியாண்டுக்கான பயணிகள் பயன்பாட்டு விவரங்களை இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம் சமீபத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை விமான நிலையத்தை 2025 ஏப் 1 முதல் 2026 மாா்ச் 31 வரையிலான கடந்த நிதியாண்டில் சுமாா் 2 கோடியே 30 லட்சம் பயணிகள் பயன்படுத்தியுள்ளனா். இது 2024 ஏப்.1 முதல் 2025 மாா்ச் 31 வரையிலான முந்தைய நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2.7 சதவீதம் அதிகம். சென்னை உள்நாட்டு மற்றும் சா்வதேச விமான சேவைகள் தொடா்ந்து அதிகரித்து வருவது இந்த வளா்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

இரண்டாவது இடத்தில் கோவை விமான நிலையம் உள்ளது. இந்த விமான நிலையத்தை 32.2 லட்சம் பயணிகள் பயன்படுத்தியுள்ளனா். இது முந்தைய ஆண்டைவிட 5.2 சதவீதம் அதிகமாகும்.

தொடா்ந்து, மூன்றாவது இடத்தில் திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையம் 22.2 லட்சம் பயணிகளுடன் உள்ளது. தென்கிழக்காசிய நாடுகளுக்கான சேவைகள் இந்த விமான நிலையத்தில் இருந்து அதிகமாக இருப்பதால் திருச்சி விமான நிலையம் இந்த வளா்ச்சியைக் கண்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடுத்தடுத்த இடங்களில் மதுரை விமான நிலையம் 13.8 லட்சம் பயணிகளுடன் நான்காவது இடத்தையும், தூத்துக்குடி விமான நிலையம் 2.90 லட்சம் பயணிகளுடன் ஐந்தாவது இடத்தையும், சேலம் விமான நிலையம் 1.27 லட்சம் பயணிகள் பயன்பாட்டுடன் ஆறாவது இடத்திலும் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது.

தமிழகத்தில் விமானப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை தொடா்ந்து உயா்ந்து வருவது, மாநிலத்தின் தொழில் வளா்ச்சி, சுற்றுலா மேம்பாடு, சா்வதேச விமான இணைப்பு சேவைகள் அதிகரித்திருப்பதற்கான முக்கிய காரணமாகப் பாா்க்கப்படுகிறது.

தொடர்புடையது

நாட்டறம்பள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் அரசு பேருந்துகள் வராததால் பயணிகள் கடும் அவதி

நாட்டறம்பள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் அரசு பேருந்துகள் வராததால் பயணிகள் கடும் அவதி

விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!

விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!

தவெக வேட்பாளா் மீது பண மோசடி வழக்கு: காவல் ஆணையா் பதிலளிக்க உத்தரவு

தவெக வேட்பாளா் மீது பண மோசடி வழக்கு: காவல் ஆணையா் பதிலளிக்க உத்தரவு

மீண்டும் சென்னை திரும்பிய துபை விமானம்: மேலும் இரு விமான சேவைகளும் நிறுத்தம்

மீண்டும் சென்னை திரும்பிய துபை விமானம்: மேலும் இரு விமான சேவைகளும் நிறுத்தம்

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு