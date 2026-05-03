Dinamani
ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப்!விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!தமிழகத்தில் நாளை 14 மாவட்டங்களில் கனமழைகேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் தொகுதியில் வெடிபொருள்கள் பறிமுதல்! வாக்கு எண்ணிக்கையை நிறுத்த பாஜக முயற்சி! தேர்தல் ஆணையத்துக்கு திமுக கடிதம் ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப் பேச்சு! விஜய்யை முன்வைத்து பல சூதாட்டங்கள்: தொல். திருமாவளவன்நாளைமுதல் கத்தரி வெய்யில் ஆரம்பம்!
/
தமிழ்நாடு

விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!

தமிழகத்தில் அதிக பயணிகள் பயன்படுத்திய விமான நிலையங்களில் சென்னை முதலிடம்

News image

சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப் படம்

Updated On :3 மே 2026, 10:01 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழகத்தில் அதிக பயணிகள் பயன்படுத்திய விமான நிலையங்களில் சென்னை முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

கடந்த நிதியாண்டில், தமிழகத்தில் அதிக பயணிகள் பயன்படுத்திய விமான நிலையங்களின் பட்டியலை இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, 2.30 கோடி பயணிகள் பயன்படுத்தியதாக சென்னை விமான நிலையம் முதலிடத்தில் உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டைவிட 2.7 சதவிகிதம் அதிகம்.

இரண்டாவது இடத்தில், 32.2 லட்சம் பயணிகளுடன் கோவை விமான நிலையம் உள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டைவிட 5.2 சதவிகிதம் அதிகம். கோவை விமான நிலையத்தில் கடந்த நிதியாண்டில், 22,462 முறை விமானங்கள் வந்து சென்றுள்ளன.

கோவையில், கடந்த நிதியாண்டில் சர்வதேச பயணத்துக்காக 2.97 லட்சம் பேரும், 31.2 லட்சம் பேர் உள்நாட்டு பயணத்துக்காகவும் விமான நிலையத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

மூன்றாவதாக, 22.2 லட்சம் பயணிகளுடன் திருச்சி விமான நிலையமும், நான்காவதாக 13.8 லட்சம் பயணிகளுடன் மதுரையும், 2.90 லட்சம் பயணிகளுடன் தூத்துக்குடியும், 1.27 லட்சம் பயணிகளுடன் சேலம் விமான நிலையமும் உள்ளன.

Summary

Chennai ranks first among the airports in Tamil Nadu utilized by the highest number of passengers

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தமிழகத்தில் என்டிஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும்: எல்.முருகன்

தமிழகத்தில் என்டிஏ கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும்: எல்.முருகன்

தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் 2026! வாக்குப்பதிவில் வரலாற்றுச் சாதனை! - நேரலை!

தமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் 2026! வாக்குப்பதிவில் வரலாற்றுச் சாதனை! - நேரலை!

29.4.1976: தமிழ் நாட்டில் 6 லட்சம் பேருக்கு கு.க. ஆபரேஷன் செய்யத் திட்டம்

29.4.1976: தமிழ் நாட்டில் 6 லட்சம் பேருக்கு கு.க. ஆபரேஷன் செய்யத் திட்டம்

மே 1 முதல் சென்னையில் வெயில் சுட்டெரிக்கும்! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

மே 1 முதல் சென்னையில் வெயில் சுட்டெரிக்கும்! தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

வீடியோக்கள்

நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
வீடியோக்கள்

நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

21 மணி நேரங்கள் முன்பு