தேர்தலில் டெபாசிட்டைக் காப்பாற்ற எவ்வளவு வாக்குகள் பெற வேண்டும்?

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் வைப்புத்தொகையாக ரூ. 10,000 செலுத்த வேண்டும். சில வேட்பாளர்கள் தோல்வியடைவது மட்டுமின்றி, அவர்கள் செலுத்திய டெபாசிட் பணத்தையும் இழந்து விடுவர்.
டெபாசிட் பணத்தை இழக்காமலிருக்க, இந்திய தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, ஒரு வேட்பாளர் அவர் போட்டியிடும் தொகுதியில் பதிவான மொத்த வாக்குகளில் (நோட்டா வாக்குகள் தவிர்த்து), குறைந்தது ஆறில் ஒரு பங்கு (1/6) வாக்குகளையாவது பெற வேண்டும். சதவிகிதக் கணக்கில் பார்த்தால், 16.66 சதவிகித வாக்குகள்.
இல்லையெனில், டெபாசிட் திரும்பக் கிடைக்காது. இதனோடு, அரசியல் அங்கீகாரத்தையும் இழக்க நேரிடும்.
இந்த டெபாசிட் தொகை, நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பொதுப்பிரிவினருக்கு ரூ. 25,000, எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ. 12,500-ஆகவும், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பொதுப்பிரிவினருக்கு ரூ. 10,000, எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.5,000-ஆகவும் இருக்கும்.
