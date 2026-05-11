நகைக்கடை உரிமையாளரிடம் நூதன முறையில் ரூ.65 லட்சத்தைத் திருடிய கடை ஊழியா் உள்பட இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சென்னை பெரம்பூா் பேரக்ஸ் சாலை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் நிகால்சந்த் ஜெயின் (51). இவா், சென்னை என்.எஸ்.சி. போஸ் சாலையில் தங்கம், வெள்ளி நகைக்கடை நடத்தி வருகிறாா். இவரின் கடையில் பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த நவீன் (24) என்பவா் வேலை செய்து வந்தாா்.
கடந்த மே 6-ஆம் தேதி நிகால்சந்த் ஜெயினின் அறிவுரைபடி, அவரின் உறவினரிடம் இருந்து 26 கிலோ வெள்ளிக் கட்டியை வாங்கிய நவீன், அதை மின்ட் தெருவில் உள்ள திலீப் என்பவரிடம் கொடுத்துள்ளாா். பின்னா், திலீப்பிடம் இருந்து ரூ.65 லட்சத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட நவீன், தனது கைப்பேசியை அணைத்துவிட்டு, பணத்துடன் தலைமறைகிவிட்டாா்.
இதையடுத்து, நவீனைக் கண்டறிந்து ரூ.65 லட்சத்தை மீட்டுத் தரும்படி நகைக்கடை உரிமையாளா் நிகால்சந்த் ஜெயின் யானைக்கவுனி காவல் நிலையத்தில் புகாா் கொடுத்தாா். அதன்பேரில், வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி, தலைமறைவாக இருந்த நவீனை ஊட்டியில் கைது செய்தனா்.
மேலும், இந்த திருட்டு சம்பவத்துக்கு உதவியாக இருந்த ராயபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த நவீனின் தோழியான திருநங்கை பிரதீப்குமாா் (எ) பிராா்த்தனா (19) என்பவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து திங்கள்கிழமை இரவு சிறையில் அடைத்தனா். இவா்களிடம் இருந்து ரூ.53.44 லட்சம், ஒரு கைப்பேசியை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
