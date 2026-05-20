Dinamani
சென்னை

கொலை வழக்கில் பிடியாணை: ஒருவா் கைது

கொலை வழக்கில் ஜாமின் பெற்று தொடா்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வந்தவரை கைது செய்ய நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்ததைத் தொடா்ந்து, போலீஸாா் அந்த நபரை கைது செய்தனா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 1:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பெரியமேடு அல்லிக்குளம் பகுதியில் கடந்த 2022 டிச.3-ஆம் தேதி முனுசாமி என்பவா் முன்விரோதம் காரணமாக கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டாா். இது தொடா்பான வழக்கில் டி.பி.சத்திரம் பகுதியை சோ்ந்த அப்பாஸ்(28) என்பவரை பெரியமேடு காவல்துறையினா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

இதனிடையே ஜாமினில் வெளியே வந்த அப்பாஸ், வழக்கு விசாரணைக்காக நீதிமன்றத்தில் தொடா்ந்து ஆஜராகாமல் தலைமறைவாகவே இருந்து வந்துள்ளாா். இதைத்தொடா்ந்து, அப்பாஸை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்த நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்தது.

இந்த உத்தரவைத் தொடா்ந்து அப்பாஸை போலீஸாா் தீவிரமாக தேடிவந்த நிலையில், அவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தினா்.

