Dinamani
சென்னை-திருச்செந்தூா் சிறப்பு ரயில்இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியது‘சிங்கப்பெண்’ சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கு சீருடை அறிமுகம்அஸ்ஸாம் பேரவையில் பொது சிவில் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம்: நாட்டில் மூன்றாவது மாநிலம்மும்மொழி பாடத் திட்டத்துக்கு எதிரான மனு: மத்திய அரசு, சிபிஎஸ்இ-க்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
/
சென்னை

சென்னை-திருச்செந்தூா் சிறப்பு ரயில்

News image

சிறப்பு ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :28 மே 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்செந்தூா் வைகாசி விசாகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தா்களின் வசதிக்காக சென்னை எழும்பூரில் இருந்து சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

திருச்செந்தூா் வைகாசி விசாக திருவிழாவை முன்னிட்டு வரும் மே 29-ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூரிலிருந்து பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு அதிவிரைவு ரயில் (எண்: 06155) மறுநாள் அதிகாலை 3 மணிக்கு திருச்செந்தூா் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக மே 30-ஆம் தேதி திருச்செந்தூரிலிருந்து இரவு 11.15 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில் (எண்: 06156) மறுநாள் பகல் 11.30 மணிக்கு எழும்பூா் சென்றடையும்.

இந்த ரயில் எழும்பூரில் இருந்து தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூா், விழுப்புரம், விருத்தாசலம், அரியலூா், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், கொடைக்கானல், மதுரை, விருதுநகா், சாத்தூா், கோவில்பட்டி, திருநெல்வேலி வழியாக திருச்செந்தூா் சென்றடையும். இந்த ரயிலுக்கான முன்பதிவு வியாழக்கிழமை (மே 28) முதல் தொடங்குகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

வைகாசி விசாகம் சென்னை- திருச்செந்தூருக்கு நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

வைகாசி விசாகம் சென்னை- திருச்செந்தூருக்கு நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

வைகாசி மாத பிறப்பு: திருச்செந்தூா் கோயிலில் குவிந்த பக்தா்கள்

வைகாசி மாத பிறப்பு: திருச்செந்தூா் கோயிலில் குவிந்த பக்தா்கள்

வைகாசி விசாகம்: நெல்லை-திருச்செந்தூா் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கக் கோரிக்கை

வைகாசி விசாகம்: நெல்லை-திருச்செந்தூா் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கக் கோரிக்கை

கோடை விடுமுறை: சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

கோடை விடுமுறை: சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK