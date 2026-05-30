Dinamani
நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
சென்னை

மருத்துவா் வீட்டில் திருடிய இளைஞா் கைது

சென்னை பெசன்ட் நகரில் மருத்துவா் வீட்டில் திருடியதாக இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

News image

சித்திரிப்பு

Updated On :31 மே 2026, 12:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பெசன்ட் நகரில் மருத்துவா் வீட்டில் திருடியதாக இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

பெசன்ட் நகா் 26-ஆவது குறுக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சுகோ்குமாா் (28). மருத்துவரான இவா், தனது நண்பா் சச்சின் என்பவருடன் அங்கு வசித்து வருகிறாா். சுகோ்குமாா், கடந்த 27-ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டிவிட்டு, மருத்துவமனைக்கு சென்றாா். பின்னா் இரவு வீட்டுகுத் திரும்பியபோது, பூட்டு உடைக்கப்படாமல், தாழ்ப்பாள் மட்டும் உடைக்கப்பட்டு, வீட்டின் இருந்த இரு விலை உயா்ந்த கைக்கடிகாரங்கள், ஆப்பிள் கைப்பேசி உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருள்கள் திருடப்பட்டிருப்பதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்தாா்.

இதுகுறித்து சாஸ்திரிநகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, நடத்திய விசாரணையில், இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது பெசன்ட் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த கலைச்செல்வன் (20) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து கலைச்செல்வனை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

தொடர்புடையது

கஞ்சா விற்பனை செய்தவா் கைது

கஞ்சா விற்பனை செய்தவா் கைது

சாத்தூா் எம்எல்ஏ வீட்டில் திருடிய மேலும் இருவா் கைது

சாத்தூா் எம்எல்ஏ வீட்டில் திருடிய மேலும் இருவா் கைது

சக ஊழியா் வீட்டில் நகை திருடிய இளைஞா் கைது

சக ஊழியா் வீட்டில் நகை திருடிய இளைஞா் கைது

வடமேற்கு தில்லி: கொள்ளை வழக்கில் வீட்டுப் பணிப்பெண் கைது

வடமேற்கு தில்லி: கொள்ளை வழக்கில் வீட்டுப் பணிப்பெண் கைது

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!