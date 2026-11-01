சென்னை மாநகராட்சியில் 1,309 பயன்பாடற்ற மின்னணு பொருள்கள் சேகரிப்பு
சென்னை மாநகராட்சியில் புதிய முயற்சியாக வீடுகளில் பயன்படுத்த முடியாத மின்சாரத்தில் இயங்கும் பொருள்களை சேகரிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப் படம்
சென்னை மாநகராட்சியில் புதிய முயற்சியாக வீடுகளில் பயன்படுத்த முடியாத மின்சாரத்தில் இயங்கும் பொருள்களை சேகரிக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை மட்டும் 1,309 பொருள்கள் தூய்மைப் பணியாளர்களால் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சியில் தினமும் சுமார் 6,500 மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவை பெரும்பாலும் பெருங்குடி, கொடுங்கையூர் குப்பைக் கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் நிலையில், மண்டலம் வாரியாக உரம், எரிவாயு தயாரிப்பு மையங்களுக்கும் உலர்கழிவுகள் கொண்டு செல்லப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், வீட்டு உபயோகப் பொருள்களான மெத்தை, கட்டில் உள்ளிட்டவை பயன்பாடற்ற நிலையில், நீர் நிலைகளிலும், சாலையோரங்களிலும் வீசப்பட்டு வந்தன.
அதைத் தடுக்க 2025}ஆம் ஆண்டில் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையராக இருந்த குமரகுருபரன் மக்கள் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அளிக்கும் தகவல் அடிப்படையில் வாரந்தோறும் வீடுகளுக்கு சென்று மெத்தை உள்ளிட்ட பயன்பாடற்ற உபயோகப் பொருள்கள் சேகரிக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தினார். அதற்கு மக்களிடையே வரவேற்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், வீடுகளில் பயன்பாடற்ற மின்விசிறி, கணினிகள் உள்ளிட்ட மின்சாரப் பொருள்களை குப்பைகளுடன் சேர்த்து தொட்டிகளில் வீசும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அதனால், குப்பைகளைத் தரம் பிரிப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், மின்னணு பொருள் குப்பைகளை உரிய முறையில் சேகரிக்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதையடுத்து, தற்போது ஆணையர் ஜி.எஸ்.சமீரன் மக்கள் அளிக்கும் தகவல் அடிப்படையில் பயன்பாடற்ற மின்சார சாதனங்கள் உள்ளிட்டவற்றை வீடுகளுக்கே சென்று சேகரிக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளார்.
அதனடிப்படையில் கடந்த சனிக்கிழமை தூய்மைப் பணியாளர்கள் வீடுகளுக்கே சென்று மின்சாதனப் பொருள்களை சேகரித்துள்ளனர். மின்சாதனக் கழிவுகளான 3 பழைய கைபேசிகள், 38 கணினிகள், 11 மடிக்கணினிகள், 82 விசைப்பலகைகள், 361 தொலைக்காட்சி பெட்டிகள், 34 மின்விசிறிகள், 780 இதர மின்னணுச் சாதனங்கள் என மொத்தம் 1,309 பொருள்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
அவை விதிமுறைப்படி மறுசுழற்சி நிறுவனத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
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