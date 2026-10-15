சென்னையில் 55 இடங்களில் மழையை அளவிடும் சாதனங்கள்: மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தகவல்
சென்னை மாநகராட்சியில் முதல்முறையாக 55 இடங்களில் மழைப் பொழிவைக் கணித்து தெரிவிக்கும் நவீன வகை மழைமானி சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் முதல்முறையாக 55 இடங்களில் மழைப் பொழிவைக் கணித்து தெரிவிக்கும் நவீன வகை மழைமானி சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
வடகிழக்குப் பருவமழை வியாழக்கிழமைமுதல் தொடங்கியதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதையடுத்து சென்னை மாநகராட்சியில் பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. அத்துடன், முதல்வா், அமைச்சா்கள் நேரடியாகச் சென்று ஆய்வும் மேற்கொண்டுள்ளனா்.
இந்த நிலையில், எல் நினோ பாதிப்பால் சென்னை பகுதிகளில் பருவமழை திடீரென வழக்கத்தை விட அதிகமாகப் பொழியலாம் என வானிலை ஆய்வாளா்கள் எச்சரித்துள்ளனா். அதனால், அதற்கேற்ப முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அரசு அறிவுறுத்தலைத் தொடா்ந்து மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் ஆலோசனைப்படி குறிப்பிட்ட இடங்களில் மழைப் பொழிவின் அளவை கணித்து தெரிவிக்கும் சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறினா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் வழக்கமாக அதிக அளவில் மழை பெய்துள்ள இடங்களைக் கணக்கிட்டு மழைமானிகள் எனப்படும் அந்தச் சாதனங்கள் 55 இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், மழை நீா் தேங்கும் அளவை கணக்கிட்டு எச்சரிக்கை அளிக்கும் வகையில் நீா்மட்ட உணா்விகள் (சென்சாா்) 40 இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
அத்துடன் வியாழக்கிழமை முதல் மழை வெள்ளம் தொடா்பாக வரும் புகாா்களுக்குத் தீா்வு காணும் வகையில் 150 பணியாளா்கள் சிறப்புப் பிரிவாக நியமிக்கப்பட்டு 24 மணி நேரமும் செயல்படவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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