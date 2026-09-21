சென்னையில் 654 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு: தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள்!
சென்னை மாநகராட்சியில் தற்போது 654 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதால், தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்று வருவதாக ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் தற்போது 654 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதால், தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடைபெற்று வருவதாக ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்தாா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் சேப்பாக்கம் விக்டோரியா விடுதி வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாநகராட்சி சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தூய்மைப் பணியை பாா்வையிட்ட அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 4,400 பேருக்கும், செப்டம்பரில் 4,600 பேருக்கும் காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. தற்போது 654 போ் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். அவா்களில் 95 சதவீதம் போ் அன்றாட செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படாமல் உள்ளனா். 5 சதவீதம் போ் மட்டுமே மருத்துவ சிகிச்சையில் உள்ளனா்.
மாநகராட்சியின் கொசு ஒழிப்புப் பிரிவில் 2,500 போ் மலேரியா ஒழிப்புப் பணியாளா்களாக இருந்த நிலையில், தற்போது 3,690 பேராக உயா்த்தப்பட்டுள்ளனா். வாரத்தில் ஒவ்வொருவரும் 500 வீடுகளை ஆய்வு செய்து, டெங்கு ஒழிப்பு தூய்மைப் பணியையும் மேற்கொள்கின்றனா்.
பொது இடங்களில் மாநகராட்சி நிா்வாகம் கொசு ஒழிப்புப் பணியில் தீவிரமாகச் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், வீடுகள், கல்வி நிறுவனங்கள் போன்றவற்றில் சம்பந்தப்பட்டவா்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியமாகிறது.
கடந்த 20 நாள்களில் கொசு உற்பத்தி பரிசோதனையின்படி கொசு ஒழிப்பில் அக்கறை காட்டாமல் இருந்தவா்களிடமிருந்து ரூ.5.56 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் விடுதி மாணவா் உன்னி நோய் பாதிப்பால் உயிரிழந்திருப்பது அரிதானது. செடி, கொடிகள் மிக்க காடுகள் நிறைந்த பகுதியில் இதுபோன்ற உன்னி நோய் பாதிப்பு ஏற்படும். சென்னையில் அதுபோல பாதிக்கப்பட்டோா் அடையாளம் காணப்பட்டு அவா்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த 2024 ஆண்டிலும் டெங்கு பாதிப்பு அதிகமிருந்தது. தற்போது 654 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பிருப்பது உறுதியானதால், தினமும் 100 இடங்களில் மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. நிலமேம்புக் குடிநீா் உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட உள்ளன என்றாா்.
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