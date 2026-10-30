‘திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை தொய்வின்றி செயல்படுத்த வேண்டும்’
சென்னை மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தை தொய்வின்றி செயல்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
கூடுதல் தலைமை செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி
சென்னை மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தை தொய்வின்றி செயல்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
சென்னை மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவது குறித்த ஆலோசனை ஆய்வுக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு கூடுதல் செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமை வகித்தாா். மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் மாநகராட்சி இணை ஆணையா்கள் செ.சரவணன் (பணிகள்), க.கற்பகம் (கல்வி) மற்றும் துணை ஆணையா் தாக்கரே சுபம் ஞானதேவ்ராவ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கூட்டத்தில், சென்னையில் திடக்கழிவு மேலாண்மையை தொய்வின்றி செயல்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்திய ககன்தீப் சிங் பேடி, குப்பைகள் உருவாகும் இடத்திலேயே அவற்றை ஈரக்கழிவுகள், உலா் கழிவுகள், சுகாதாரக் கழிவுகள், அபாயகரமான கழிவுகள் என தனித்தனியே பிரித்து வழங்க பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.
மேலும், பெருங்குடி, கொடுங்கையூா் குப்பைக் கிடங்குகளில் பயோமைனிங் முறையில் பழைய குப்பைகளை அகற்றும் பணிகளைக் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மேற்கொள்ளவும், அங்கு தீவிர தூய்மைப் பணியை மேற்கொள்ளவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
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