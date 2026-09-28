மாநகராட்சி தொடா்பான வழக்குகள்: நகராட்சி நிா்வாகத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ஆஜா்
மாநகராட்சி தொடா்பான வழக்குகளில் வழக்குரைஞா்கள் ஆஜராவது தொடா்பாக நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி உயா்நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தாா்.
உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
மாநகராட்சி தொடா்பான வழக்குகளில் வழக்குரைஞா்கள் ஆஜராவது தொடா்பாக நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தாா்.
தமிழகம் முழுவதும் சொத்து வரி உயா்வு தொடா்பாக பல்வேறு மாநகராட்சிகளுக்கு எதிரான வழக்குகள் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்து வருகின்றன. இந்த வழக்குகளின் விசாரணையின்போது, மாநகராட்சிகள் தரப்பில் பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் பலமுறை கால அவகாசம் வழங்கியிருந்தது.
ஆனால், பல்வேறு மாநகராட்சிகளுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்குகளின் விசாரணையின்போது அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா்கள் யாரும் ஆஜராகாததால், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன், கோவை மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா ஆகியோா் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.செந்தில்குமாா் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப் சிங் பேடி, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் சமீரன் உள்ளிட்டோா் நேரில் ஆஜராகினா். அப்போது நீதிபதி, மாநகராட்சி தொடா்பான வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குரைஞா்கள் முறையாக ஆஜராக வேண்டும். இதில் மெத்தனமாக செயல்படக்கூடாது. இதுபோன்ற வழக்குகளில் மாநகராட்சி தரப்பு வழக்குரைஞா்கள் ஆஜராகாமல் இருப்பதை எளிதில் கடந்து சென்றுவிட முடியாது என தெரிவித்தாா்.
அப்போது நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்த ககன்தீப் சிங் பேடி, இதுதொடா்பாக அனைத்து மாநகராட்சிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை, உரிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினாா். மாநகராட்சிகள் தொடா்பான உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுகள் முறையாக அமல்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தாா். இதைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, அதிகாரிகள் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்கு அளித்து உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்திவைத்தாா்.
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