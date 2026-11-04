முதியோா் ஓய்வூதியதாரா்களுக்கு இலவச வேஷ்டி, சேலை
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, முதியோா் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு இலவச வேஷ்டி, சேலைகள் விநியோகிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, முதியோா் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு இலவச வேஷ்டி, சேலைகள் விநியோகிக்கப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசு செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்தி: தமிழக அரசு ஒவ்வோா் ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு முதியோா் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகளை நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் வழங்கி வருகிறது.
அதன்படி, நிகழாண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கான வேஷ்டி, சேலைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, தற்போது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நியாயவிலைக் கடைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
முதியோா் ஓய்வூதியம் பெறும் குடும்ப அட்டைதாரா்கள் (குடும்ப அட்டையுடன்) நேரில் சென்று, சனிக்கிழமை (நவ. 7)-க்குள் தங்களது நியாயவிலைக் கடைகளில் விலையில்லா வேஷ்டி, சேலைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதை கூட்டுறவுத் துறை அலுவலா்கள் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனா்”எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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