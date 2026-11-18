சென்னை மாநகராட்சியில் ரூ.97.33 கோடி திட்டங்களை முதல்வா் தொடங்கி வைத்தாா்
சென்னை மாநகராட்சியில் ரூ.97.33 கோடியில் முடிவுற்ற திட்டங்களை மக்கள் பயன்பாட்டுக்காகவும், ரூ.11.15 கோடியில் விமான நிலைய பகுதியில் பசுமை வழிப்பாதை பணிகளையும் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை காணொலிக் காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தாா்.
சென்னையில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் திறந்தும், புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக அடிக்கல் நாட்டிய முதல்வா் ஜோசப் விஜய். உடன் தலைமைச் செயலா் மு.சாய்குமாா், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை ச
சென்னை மாநகராட்சியில் ரூ.97.33 கோடியில் முடிவுற்ற திட்டங்களை மக்கள் பயன்பாட்டுக்காகவும், ரூ.11.15 கோடியில் விமான நிலைய பகுதியில் பசுமை வழிப்பாதை பணிகளையும் முதல்வா் ஜோசப் விஜய் புதன்கிழமை காணொலிக் காட்சி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தாா்.
சென்னை மாநகராட்சி மணலி மண்டலத்தில் ரூ.58.33 கோடியில் கடப்பாக்கம் ஏரி புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது. புளியந்தோப்பு தட்டான்குளம் பகுதியில் ரூ.35 கோடியில் கழிவு மாற்று நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாத்தூா் எம்எம்ஏடி பகுதியில் நீா் உறிஞ்சும் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த 3 திட்டங்களையும் மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து முதல்வா் விஜய் புதன்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
அத்துடன், சென்னையின் நுழைவு வாயிலான விமான நிலையம் அருகேயுள்ள பூங்கா முதல் கிண்டியில் கத்திப்பாரா சந்திப்பு வரையில் ரூ.11.15 கோடியில் 5.30 கி.மீ.தொலைவுக்கு பசுமைத் தடம் அமைக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. அதற்கான பணிகளையும் முதல்வா் விஜய் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்வின்போது, சென்னை பாண்டிபஜாரில் சிறப்பு சாலையோர நடைபாதை அமைத்ததற்காக மத்திய அரசால் சென்னை மாநகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்ட சிறந்த மோட்டாா் அல்லாத போக்குவரத்து அமைப்பைக் கொண்ட நகருக்கான விருதை நகராட்சி மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் ககன்தீப் சிங்பேடி உள்ளிட்டோா் முதல்வரிடம் காட்டி வாழ்த்துப் பெற்றனா்.
நிகழ்ச்சியில் சென்னை பெருநகா் குடிநீா் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீா் அகற்று வாரிய மேலாண்மை இயக்குநா் ப.மதுசூதன் ரெட்டி, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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