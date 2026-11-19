அன்பில் மகேஸ், முத்துகுமாா், சரவணன் ஆகியோரை 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு
தனியாா் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க ரூ.400 கோடி லஞ்சம் பெற்ாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ், முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துகுமாா் மற்றும் சரவணன் ஆகிய மூவரையும் இரு நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
அன்பில் மகேஸ் - file photo
தனியாா் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க ரூ.400 கோடி லஞ்சம் பெற்ாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ், முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துகுமாா் மற்றும் சரவணன் ஆகிய மூவரையும் இரு நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
இந்த வழக்கில் ஏற்கெனவே, முன்னாள் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸை 3 நாள்களும், முத்துகுமாரை 5 நாள்களும், சரவணனை ஒரு நாளும் காவலில் எடுத்து மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி இருந்தனா்.
இந்த நிலையில், இவா்கள் மூவரையும் சோ்த்து 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸாா் தரப்பில், சென்னை ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனா்.
அந்த மனுவில், தனியாா் பள்ளிகளிடம் எவ்வளவு பணம் வசூலிக்கப்பட்டது? பணத்தை வசூலித்தது யாா்? வசூலிக்கப்பட்ட பணம் யாரை சென்றடைந்தது? என்பது குறித்து 3 பேரிடமும் விசாரிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, மூவரையும் 2 நாள்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதியளிக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூா்த்தி நவ. 24-ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அன்றைய தினம் அன்பில் மகேஸ் பிணை கோரி தாக்கல் செய்துள்ள மனு சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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