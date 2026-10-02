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சிவாஜி கணேசன் பிறந்த நாள் விழா: காங்கிரஸ் கட்சியினா் மரியாதை

நடிகா் சிவாஜி கணேசனின் 99-ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் சென்னையில் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

சிவாஜி கணேசன்

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நடிகா் சிவாஜி கணேசனின் 99-ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் சென்னையில் வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.

நடிகா் சிவாஜியின் 99-ஆம் ஆண்டு பிறந்த நாளை சிறப்பாகக் கொண்டாடும் வகையில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதன் ஒரு பகுதியாக சத்தியமூா்த்தி பவனில் சிவாஜி கணேசனின் உருவப்படத்துக்கு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா், உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் விஸ்வநாதன், காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய செயலா் நிவேதித் ஆல்வா, திரைப்பட இயக்குநா் ரமேஷ் கண்ணா, மூத்த தலைவா்கள் கே.வீ.தங்கபாலு, கே.எஸ்.அழகிரி, திருநாவுக்கரசா், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலா் சிரஞ்சீவி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.

இதைத் தொடா்ந்து, மாவட்டந்தோறும் மாணவா்களுக்கான பேச்சுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு அதில், வெற்றி பெற்றவா்களுக்கான இறுதிப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில், முதல் இடம், இரண்டாம் இடம் மற்றும் மூன்றாம் இடம் பெற்றவா்களுக்கு பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது.

இந்த விழாவில், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா்கள், மாவட்டத் தலைவா்கள், நிா்வாகிகள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

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