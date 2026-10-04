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இருசக்கர வாகன விபத்து: இளைஞர் பலி!

அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனம் ஓட்டியதில், விபத்து ஏற்பட்டு இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

பலி! - சித்திரிப்புப் படம்

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அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனம் ஓட்டியதில், விபத்து ஏற்பட்டு இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

சென்னை ஆா்.ஏ.புரம் பசுமைவழிச் சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த குகன் (21), சனிக்கிழமை இரவு தனது நண்பா்களுடன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

தரமணி ஐஐடி மேம்பாலம் அருகே அதிவேகமாகச் சென்றபோது ஏற்பட்ட விபத்தில், மேம்பாலத்தின் தடுப்பில் மோதி, குகன் தூக்கி வீசப்பட்டு பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

அவருடன் வந்த நண்பா்கள் குகன் ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனா். இதையடுத்து போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து, சம்பவ இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சியை வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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