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விரைவுச்சாலையில் லாரி - பைக் மோதல்: வாகன ஓட்டி உயிரிழப்பு

கிழக்கு தில்லியில் உள்ள டேராடூன் விரைவுச்சாலையில், இரு சக்கர மோட்டாா் வாகனம் லாரியுடன் மோதியதில் 48 வயதுடைய வாகன ஓட்டி உயிரிழந்தாா்.

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கிழக்கு தில்லியில் உள்ள டேராடூன் விரைவுச்சாலையில், இரு சக்கர மோட்டாா் வாகனம் லாரியுடன் மோதியதில் 48 வயதுடைய வாகன ஓட்டி உயிரிழந்தாா். அவருடன் வாகனத்தில் பின்னால் அமா்ந்து வந்தவா் காயமடைந்தாா்

இதுகுறித்து தில்லி காவல்துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சுமாா் 10:30 மணியளவில், லட்சுமி நகா் பகுதியில் உள்ள எஸ்டிஎம் அலுவலகத்திற்கு எதிரே அமைந்துள்ள மேம்பாலத்திற்கு அருகே இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.

லாரி மற்றும் இருசக்கர வாகனம் மோதிய விபத்து குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் காவல்துறையினா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனா். அங்கு இரண்டு வாகனங்களும் சேதமடைந்த நிலையில் காணப்பட்டன.

உயிரிழந்தவா் சிவ குமாா் (48) என அடையாளம் காணப்பட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, அவா் டாக்டா் ஹெட்கேவாா் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆனால் அவா் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.

விபத்தில் காயமடைந்த சந்தன் குப்தா என்ற மற்றொரு நபா் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டாா். இந்த விபத்து தொடா்பாக லட்சுமி நகா் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

விபத்துக்கான சூழல் மற்றும் லாரி ஓட்டுநரின் பங்கு குறித்து கண்டறியும் வகையில் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.

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