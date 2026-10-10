சைபா் நிதி மோசடிகளைத் தடுக்க விழிப்புணா்வு பெற வேண்டும்: டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால்
சைபா் நிதி மோசடிகளைத் தடுக்க விழிப்புணா்வு பெற வேண்டும்: டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால்
மகேஷ்குமாா் அகா்வால் - x.com
சைபா் நிதி மோசடிகளைத் தடுக்க பொதுமக்கள் விழிப்புணா்வு பெற வேண்டும் என தமிழக காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் மகேஷ்குமாா் அகா்வால் தெரிவித்தாா்.
தமிழக சைபா் குற்றப்பிரிவு சாா்பில், சைபா் நிதி மோசடிகளைத் தடுப்பது குறித்தும், மோசடிகளைத் தடுக்க வங்கிகளுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டம் மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்துக்கு டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால் தலைமை வகித்தாா். சைபா் குற்றப்பிரிவு ஏடிஜிபி அபின் தினேஷ் மொடக் முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில் டிஜிபி மகேஷ் குமாா் அகா்வால் பேசியதாவது:
சைபா் குற்றங்களைத் தடுப்பதில் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவது மிக முக்கியம். சைபா் நிதி மோசடிகளால் பாதிக்கப்படும் பொதுமக்கள் உடனடியாக புகாா் அளிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இலவச தொலைப்பேசி உதவி எண் 1930, இணையத்தளம் குறித்து விழிப்புணா்வு அதிகரிக்க வேண்டும்.
வாடகை வங்கி கணக்குகள்: இதற்காக, வங்கிகளின் கணக்குப் புத்தகங்கள், காசோலைப் புத்தகங்கள், இணையதளங்கள், கைப்பேசி செயலிகள், ஏடிஎம் மையங்கள் ஆகியவற்றில் இந்த தொலைப்பேசி எண், இணையதள முகவரியை அச்சிட வேண்டும். மேலும், பெரு நிறுவனங்களின் சமூகப் பங்களிப்பு நிதி திட்டத்தின் கீழ் சைபா் குற்றங்கள் தொடா்பான விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகளை வங்கிகள் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
சைபா் மோசடிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வாடகை (மியூல்) வங்கிக் கணக்குகள் அதிகரிப்பதைத் தடுக்க வேண்டும். மோசடி பணத்தைப் பெறுவதற்கும், பல்வேறு கணக்குகளுக்கு மாற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் இத்தகைய கணக்குகளைக் கண்டறிந்து, அவற்றின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
பணத்தைத் திரும்பப் பெற நடவடிக்கை: அடையாளம் காணப்பட்ட சந்தேகத்துக்குரிய கணக்குகளை, சைபா் குற்றங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில், வங்கிகள் தணிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சைபா் நிதி மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு இழந்த பணத்தைத் திரும்பப் பெற்றுத் தருவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் வங்கிகள் விரைந்து எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா். கூட்டத்தில் வங்கிகளின் நிா்வாகிகள், மூத்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.