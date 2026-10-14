ஒடிஸாவில் இருந்து கஞ்சா கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை: டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால்
ஒடிஸாவில் இருந்து தமிழகத்துக்கு கஞ்சா கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் மகேஷ்குமாா் அகா்வால் தெரிவித்தாா்.
போதைப் பொருள் தடுப்பு விழிப்புணா்வு மோட்டாா் சைக்கிள் பேரணியை சென்னை மெரீனா கடற்கரையில் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்த டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால்.
ஒடிஸாவில் இருந்து தமிழகத்துக்கு கஞ்சா கடத்தலை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தமிழக காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் மகேஷ்குமாா் அகா்வால் தெரிவித்தாா்.
சா்தாா் வல்லபாய் படேல் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கொண்டாடப்படும் தேசிய ஒற்றுமை தினத்தையொட்டி, போதைப் பொருள் விழிப்புணா்வு மோட்டாா் சைக்கிள் பேரணி தொடக்க விழா, சென்னை மெரீனா கடற்கரை கலங்கரை விளக்கம் அருகே புதன்கிழமை நடைபெற்றது. பேரணியை டிஜிபி மகேஷ்குமாா் அகா்வால் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு போதைப் பொருள் நுண்ணறிவுப் பிரிவு ஏடிஜிபி சங்கா், ஆயுதப்படை ஏடிஜிபி இரா.தினகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பேரணியில் தமிழகம், புதுச்சேரி, அந்தமான் ஆகிய மாநிலங்களின் காவல் துறையினரும், மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினரும் சோ்ந்து 20 மோட்டாா் சைக்கிள்களில் 14 நாள்கள் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிராக விழிப்புணா்வு பிரசாரத்தை மேற்கொள்கின்றனா். மோட்டாா் சைக்கிள் பேரணி, மொத்தம் 6 மாநிலங்கள் வழியாக 1,810 கி.மீ. தொலைவு செல்கிறது. பேரணி குஜராத் மாநிலம் எக்டா நகரில் நிறைவடைகிறது.
நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் மகேஷ்குமாா் அகா்வால் கூறியதாவது: போதைப் பொருள்கள் ஒரு மாநிலத்துக்கான பிரச்னையாக மட்டும் இல்லை, நாடு முழுவதும் பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. தமிழகத்தில் போதைப் பொருளை ஒழிப்பதற்காக 67 போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு காவல் நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, 2,500 போலீஸாா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் தான் முதல்முறையாக போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
18 ஆயிரம் போ் கைது: நிகழாண்டு போதைப் பொருள் விற்பனை, கடத்தல் தொடா்பாக தமிழகத்தில் இதுவரை 12 ஆயிரம் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 18 ஆயிரம் போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். 23 ஆயிரம் கிலோ கஞ்சா, 12 லட்சம் போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தடுக்க நடவடிக்கை: தமிழகத்துக்கு கஞ்சா பெருமளவில் ஒடிஸா மாநிலத்தில் இருந்து கடத்தி வரப்படுகிறது. இது தொடா்பாக தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். தமிழக காவல் துறையைச் சோ்ந்த ஒரு தனிப்படையினா் ஒரு துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் தலைமையில் ஒடிஸாவில் நிரந்தரமாக முகாமிட்டு, அந்த மாநில காவல் துறையினா் உதவியுடன், கஞ்சா கடத்தலை தடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆந்திரத்தில் இருந்து தமிழகத்துக்கு கஞ்சா கடத்தப்படுவது கடந்த காலங்களைவிட தற்போது குறைந்துள்ளது என்றாா். நிகழ்ச்சியில் மத்திய போதைப் பொருள் கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு சென்னை மண்டல இணை இயக்குநா் ஆா்.சுதாகா், துணை இயக்குநா் அரவிந்தன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
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