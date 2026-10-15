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இஸ்லாமிய உள்ஒதுக்கீடு: சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்: மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்

இஸ்லாமை தழுவிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு, பிற்படுத்தப்பட்ட (பிசி) பிரிவுக்கான இட ஒதுக்கீடு அளிக்கத் தேவையில்லை என்ற உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு உடனடியாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

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இஸ்லாமை தழுவிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு, பிற்படுத்தப்பட்ட (பிசி) பிரிவுக்கான இட ஒதுக்கீடு அளிக்கத் தேவையில்லை என்ற உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு உடனடியாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இஸ்லாமியராக மதம் மாறியவா்களுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோா் இடஒதுக்கீடு வழங்கும் தமிழக அரசின் கொள்கையை உறுதி செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

இதுகுறித்து மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட பதிவில், ‘இஸ்லாம் மதம் தழுவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் இட ஒதுக்கீட்டு உரிமையைக் காப்பாற்ற தமிழக அரசு உடனடியாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சமூகரீதியான பின்னடைவு ஒரு நாளிலோ, ஒரு தலைமுறையிலோ ஏற்படுவதல்ல. ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாகத் தொடா்ந்த சமூகக் கட்டமைப்பால் அடைந்தது. மதம் மாறுவதாலேயே அது மறைந்துவிடுவதில்லை.

இதுவே சமூக எதாா்த்தமாக இருக்கும் நிலையில், ‘இஸ்லாமைத் தழுவிய பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு பிசி (எம்) பிரிவுக்கான இடஒதுக்கீடு அளிக்கத் தேவையில்லை’ என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பு சமூகநீதிக்கு எதிரானது.

எனவே, இந்தத் தீா்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு உடனடியாக சீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களில் இருந்து இஸ்லாம் மதத்தை ஏற்பவா்களின் இட ஒதுக்கீட்டு உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும்.

கடந்த திமுக அரசில், கிறிஸ்தவா்களாக மதம் மாறும் ஆதிதிராவிடா்களுக்கும் இட ஒதுக்கீடு அளிக்கும் வகையில் அரசமைப்புச் சட்டத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள மத்திய அரசை வலியுறுத்தித் தீா்மானம் நிறைவேற்றினோம். அந்த முயற்சிகளையும் தற்போதைய தமிழ்நாடு அரசு தொடா்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டும்.

ஜாதியால் ஒடுக்குமுறையை எதிா்கொண்ட பிசி, எம்பிசி, தலித் மக்களுக்கு அதையே அளவுகோலாகக் கொண்டு இட ஒதுக்கீடு அளிப்பதுதான் சமூகநீதிக்கு வழிவகுக்கும். பின்பற்றும் மதத்தைக் காரணம் காட்டி அந்த உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதியாக அமைந்துவிடும்’ எனப் பதிவிட்டுள்ளாா் அவா்.

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