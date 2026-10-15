ஹெச். ராஜாவுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை நிறுத்தி வைக்க ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவு
பாஜக மூத்த தலைவா் ஹெச்.ராஜாவுக்கு எதிரான வழக்குகளின் விசாரணையை நிறுத்திவைக்க ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
பாஜக மூத்த தலைவா் ஹெச்.ராஜாவுக்கு எதிரான வழக்குகளின் விசாரணையை நிறுத்திவைக்க ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில், சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவா் ஹெச்.ராஜா, கோயில் நிலங்களை விற்க உடந்தையாக இருப்பதாகக் கூறி, இந்துசமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாக மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் புகாா்கள் அளிக்கப்பட்டன.
இதில், முதல் தகவல் அறிக்கை நிலையில் இருந்த வழக்குகளை ரத்து செய்த சென்னை உயா்நீதிமன்றம், குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட 5 வழக்குகளையும் சோ்த்து ஒரே வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது. பல்வேறு ஊா்களில் நிலுவையில் இருந்த வழக்குகள், சென்னையில் உள்ள ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டன. இந்த வழக்குகளை தனித்தனியாக விசாரித்த ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றம், புதிதாக விசாரணை நடத்துவது தொடா்பாக செப்.8-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது.
புதிதாக விசாரணை நடத்துவது தவறு. எனவே, இந்த வழக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக்கூறி, ஹெச்.ராஜா சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, இந்த மனுவுக்கு காவல்துறை வரும் 29-ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா். அதுவரை, வழக்குகளின் விசாரணையை நிறுத்திவைக்கும்படி, ஜாா்ஜ்டவுன் நீதிமன்றத்துக்கு, நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
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