The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் திருட்டு முயற்சி: இரு சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது

அரும்பாக்கத்தில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் கருப்பு ஸ்டிக்கா் ஒட்டி, பணம் திருட முயன்ற வழக்கில் இரு சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

மாதிரிப் படம்

Updated On :

அரும்பாக்கத்தில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் கருப்பு ஸ்டிக்கா் ஒட்டி, பணம் திருட முயன்ற வழக்கில் இரு சிறுவா்கள் உள்பட 4 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

சென்னை சூளைமேடு, சுப்பாராவ் நகரைச் சோ்ந்தவா் கோதாவரி (77). இவா், கடந்த 13-ஆம் தேதி அரும்பாக்கம் எம்.எம்.டி.ஏ. காலனி பிரதான சாலையில் உள்ள ஒரு தனியாா் வங்கி ஏடிஎம் மையத்தில் ரூ.10,000 எடுக்க முயன்றாா். அந்த எடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்து பணம் வெளியே வராத நிலையில், அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதாக கைப்பேசிக்கு குறுஞ்செய்தி வந்தது. இதேபோல் மற்றொரு வாடிக்கையாளருக்கும் பணம் கிடைக்காமல், கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதாக கைப்பேசிக்கு குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது.

உடனே அவா்கள், ஏடிஎம் இயந்திரத்தின் பணம் வெளி வரும் பகுதியை பாா்த்தபோது அதில் பணம் வெளி வராத வகையில் கருப்பு ஸ்டிக்கா் ஒட்டப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா். புகாரின்பேரில், அரும்பாக்கம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, திரிபுரா மாநிலம் கலங்கா்பாா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஷகீல் அகமது (19), முகமது முபின்ஹக் (20), 17 வயது இரு சிறுவா்கள் என 4 பேரை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் பணம் எடுத்து தருவதாக 3 பேரிடம் பணம் திருட்டு: இருவா் கைது

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் பணம் எடுத்து தருவதாக 3 பேரிடம் பணம் திருட்டு: இருவா் கைது

வியாபாரி வீட்டில் திருட்டு: இருவா் கைது

வியாபாரி வீட்டில் திருட்டு: இருவா் கைது

வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இரு சிறுவா்கள் உள்பட 8 போ் கைது

வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட இரு சிறுவா்கள் உள்பட 8 போ் கைது

விநாயகா் சிலைக்கு அணிவித்திருந்த ரூபாய் மாலை திருட்டு: 4 சிறுவா்கள் உள்பட 6 போ் கைது

விநாயகா் சிலைக்கு அணிவித்திருந்த ரூபாய் மாலை திருட்டு: 4 சிறுவா்கள் உள்பட 6 போ் கைது

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam